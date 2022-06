Dlouho to však nevypadalo, že by měl být rozdíl mezi oběma týmy tak jednoznačný. „Nám vždycky ze začátku trvá, než se rozkoukáme,“ přiznává Matys, který otevřel skóre v 21. minutě. Následně se ale Jince rozjely a na Třebsku bylo znát, že lepilo sestavu na poslední chvíli.

Gólů mohlo být ještě víc. Za stavu 5:0 šel sám na bránu a mohl přidat další zásah, on se ale rozhodl pro přihrávku Martinovi Benešovi, kterému tak umožnil zkompletovat hattrick. Sám Matys se další trefy dočkal o chviličku později. „To je jasný! I v Bohutíně jsem šel sám na bránu a stejně jsem udělal to samé,“ přibližuje Matys. V poslední minutě zápasu nahrával opět o dva a půl roku staršímu spoluhráči.

Když už je řeč o Bohutínu, tak tam mu na hattrick nahrával nejlepší střelec Jinců Lukáš Dráb, pro něhož je tamější hřiště zapovězené. „S Lukášem si rozumíme, hrajeme spolu od malička od přípravky,“ říká Matys. Díky čtyřem trefám se k němu přiblížil v tabulce střelců, stále však na něj ztrácí osm tref. „Fanoušci křičeli, Tak mě motivovali. Jsem rád, že jsem pomohl týmu k výhře,“ přidává s úsměvem.

Nejlepší kanonýr Jinců byl sesazen na jaře z čela kanonýrů a na vedoucího Petříka momentálně ztrácí čtyři góly. Že by se ale něj soupeři soustředili Matys odmítá. „Šance má pořád, akorát mu to tam nepadá. Hrajeme na jednoho útočníka, tak si ho kolikrát možná víc hlídají,“ přemítá 21letý fotbalista.

Cele Jince nyní žijí dvěma věcmi. Tou první je postup do I. B třídy, který mají na dosah. „Rozhodně to je cítit. Březnice nám ale šlape na paty,“ podotýká Matys. Druhou událostí na konci června bude oslava 100 let od založení klubu. Posun o patro výš by byl pro klub tím nejlepším dárkem. Nyní ale musí zvládnout nejprve duel v Počepicích a pak doma s Dublovicemi.