Soukup katem Spartaku. V krajském poháru ho sestřelil čtyřmi góly

Zatímco na startu zimní přípravy s jedním z aspirantů na titul se půltucet branek dal skousnout, tak s Admirou se už jedná o výprask, který už výrazně bije na poplach. Slabou náplastí se může jevit kombinovaná sestava dorostenců a hráčů B-týmu. „Takhle se hrát nedá. Je jedno, jestli hrajete s třetí ligou, druhou, nebo první,“ komentoval Zápotočný nedávnou prohru s Královým Dvorem a stejná slova se dají použít i na duel s Admirou, kterou odehrála namixovaná jedenáctka.

První výhra! Tochovická paráda rozhodla vyrovnanou bitvu se Slaným

Kouč Zápotočný často říkal, že mu daný zápas otevřel oči. Víkendový duel mu to splnil dokonale. „Pořád někoho zkoušíme, různě jsou tady nějací hráči. Prostě je to svlékne do naha. Vím pro sebe sama, že někteří na to fakt nemají a musí tvrdě makat,“ konstatoval Zápotočný po duelu s Královým Dvorem. Jeho slova by se měla vzít k srdci po porážce i hráči ostatních družstev před startem jarní části. Stejně jako, že se musí přidat nejen padesát, ale i devadesát procent kvality, makat a dřít. Jinak bude zle.

Pražané v poklidu vyhráli 6:1, když o výhře rozhodli třemi góly do poločasu. Po změně stran sice dodal Příbrami naději Cmiljanović, nicméně další tři trefy do Muhammadovy brány je rychle rozprášily.

Příbram – Admira Praha 1:6 (0:3)

Branky: 52. Cmiljanovič

1.FK Příbram: Bleha (46. Muhammad) - Jelínek, Dvořák - Nawaf (46. Cmiljanovič), Petrák, Majid, Antwi (46. Kolář) - Vávra, Vlček (46. Budínský), Hájek (46. Muydinov) - Novotný (46. Zyiad).

.