Druhá sezona bývá pro nováčka vždy těžší. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili fotbalisté Tochovic. Zatímco loni na poslední chvíli čtvrtou nejvyšší soutěž udrželi, letos už nikoliv, i když hráli v jiné skupině. Skončili ale předposlední a příští rok odehrají v krajském přeboru. Tam dojde k menšímu restartu. Předseda Ladislav Černý nastínil plány do budoucna nejen ohledně areálu, ale i například i mládeže, kde klubu stále chybí kategorie dorostu.

Předseda Tochovic Ladislav Černý. | Foto: Ladislav Černý

Druhá sezona Tochovic v divizi skončila sestupem. Byla těžší než ta předchozí?

Výsledkově byla těžší určitě, protože jsme nedělali body. Dojeli jsme na to, že jsme měli řadu zraněných klíčových hráčů. Naše produktivita byla hodně mizerná, což je důsledek toho, že padáme.

Zatímco loni jste sezonu zachránili na jaře především díky domácím zápasům, letos jste ale prohrávali jeden zápas za druhým, ačkoliv jste hráli pro vás vysněnou skupinu. Čím to?

Těšili jsme do skupiny A, protože jsme měli soupeře blíž, jinak zajímavější pro nás bylo rozhodně céčko. Pro náš malý klub se jednalo o obrovskou školu. Loni jsme těžili z nováčkovské euforie, nyní už byli hráči zkušenější, ale nesáhli jsme na body, které jsme potřebovali, což bylo později znát – doma Klatovy, Domažlice B – pak jsme se vezli.

Vyjma zápasu s Rokycany jste ale i doma hráli bídně. V čem vázla koncovka?

V neproměňování šancí. My jsme je fakt měli, každý zápas minimálně pět nebo šest gólových příležitostí, ale zahazovali jsme je – minuli jsme bránu, slabé zakončení. I když hra nevypadala špatně, tak zakončení ano. Nedávali jsme góly a sami je brzo dostali.

Co pro Tochovice znamená pád do krajského přeboru?

Pro nás se jedná o novou výzvu. Když jsme v něm byli naposled, tak jsme odehráli sedm zápasů, pak jsme šli rovnou do divize. Budeme muset navázat na éru před postupem, kdy jsme vzali místo Nymburka. Chceme začít od začátku a uvidíme, jak se nám bude dařit. Věřím, že když mančaft zůstane pohromadě, tak bychom mohli být konkurenceschopní a hrát o špičku.

Není to tak, že jste si posunem do divize vzali příliš těžké břemeno?

Tím, že jsme loni vyhnuli sestupu, tak ne. Klíč byl v tom, že se hráči zranili a nám chyběla kvalita k tomu, abychom dávali góly a byli v důležitých zápasech konkurenceschopní.

Dojde v případě Tochovic k nějakému restartu či přebudování kádru?

Určitě nějaké doplnění kádru přijde. Pro mě je důležité, aby u nás zůstali důležití hráči, které chceme udržet. Uvidíme, jak se nám to podaří. Vše nasvědčuje k dohodě. Rozhodne se do týdne, maximálně deseti dnů.

Nějaká čistka či generační obměna nenastane?

Nenastane, protože máme samé mladé hráče. Spíš doplnění. Hráči z Písku se budou vracet nebo půjdou jinam. Kostra týmu by měla zůstat.

V kádru máte ale i čtyřicetileté matadory. Jaká je jejich situace?

Václav Janů zůstane určitě, Petr Jendruščák taky. Daniel Huňa funguje na bázi, že pracuje v zahraničí, ale když bude zdráv a bude mít chuť a čas, tak pomůže. Když je na hřišti, tak je platný.

Co se v Tochovicích přes léto změní?

Čeká nás největší rekonstrukce. Budeme kompletně nové zázemí stávajících kabin. Další dvě se přistaví pro mládež. Změní se toho hodně a podmínky pro fotbal budou lepší.

Když už jsme u mládeže. Jaká je v jejím případě aktuální situace?

Záleží podle toho, co budeme hrát. Začínáme ale nějakým způsobem doplňovat A-tým. V zimě jsme ho doplnili o Daniela Šimůnka, který je dorostence. Tím, že nám chybí dorost, tak v žácích šel do Příbrami. V zimě jsme si ho ale stáhli a prakticky celé jaro hrál v základní sestavě. Ukázal se v dobrém světle a pro Tochovice do budoucna dobrý příslib. Máme i další mladé odchovance, ale tím, že kategorii dorostu zkrátka nemáme, tak je dáváme například do Milína, který je od nás kousek.

Budete cílit na to, abyste v budoucnu měli kompletní mládežnickou základnu?

Nevidím to tak do budoucna. Ostatní kategorie máme, ale úmrtnost v dorostu je obrovská. Zaměřili jsme na spolupráci s Milínem, která funguje skvěle. Zastřešuje jí Vlastimil Dudáček a funguje dobře. Byli bychom rádi, kdybychom měli dorostenecké družstvo, ale v nejbližší budoucnosti spíš ne.

Jakým směrem se nyní budou Tochovice ubírat?

Uvidíme, co bude a jak všechno bude probíhat. Chceme ale udržet kostru týmu a hrát kvalitní fotbal. Být nahoře a bojovat na špičce krajského přeboru.

Jenomže to bude těžké. Spousta loňských divizních účastníků měla co dělat, aby se udržela alespoň ve středu tabulky. Podaří se vám zastavit propast a zkonsolidovat tým?

Vše je o tom, zda se podaří udržet hráče. Pokud ano, tak herně určitě budeme na špici. Hráči jsou zvyklí hrát v tempu, které divize obnáší a byť jsme řadu zápasů prohráli, tak jsme v nich nebyli horší.