Tochovice ulovily hvězdného kanonýra. Gólmanská jednička ale míří pryč

Fotbalové Tochovice začínají po sestupu do krajského přeboru tvořit kádr na příští sezonu. Fanouškům zatím představily jednu posilu do útoku. Tím je hvězdný kanonýr Miroslav Slepička, Jednačtyřicetiletý útočník se vrací do krajského přeboru po půl roce, kdy v něm hrál za Spartak Příbram. Nyní bude oblékat dres s bílými a černými pruhy.