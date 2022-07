V pátek vydrželi hrát něco málo přes poločas, ani tentokrát to nebylo o moc lepší. Tochovice byly v neděli večer v roli favorita, ale nijak neoslnily. Soupeře z I. A třídy měly zkrátka přejet, ale nestalo se. Podlesí uhrálo remízu 1:1. „Hráčům se nechtělo moc běhat,“ přiznal předseda klubu Ladislav Černý. „Na to, že jsme se viděli ve čtvrtek poprvé, tak pro nás cenná remíza,“ pochvaloval si na druhé straně Marek Branžovský. I on ale podotkl, že výsledek je zčásti dán tím, že divizní celek hrát před tím ještě v pátek.