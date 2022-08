Tochovice na soupeře vlétly. Hned v úvodu měly tři slibné příležitosti, ale všechny pochytal gólman hostů Krček. „Naštěstí jsme ho měli, takže dobrý. Jestli je něco špatně na zápase, tak ty šance. Byly to velké příležitosti a to jsme nechtěli. Jsme si vědomi, že při nás stálo štěstí,“ uvedl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Celek z Berounka po úvodních dvaceti minutách ve zbytku utkání dominoval a Tochovice měly velké problémy v defenzivě. Prostupnost mezi obránci ve středu hřiště byla markantní a ač Beran spoustu hrozících brejků zlikvidoval, tak ho stejně ještě v prvním poločase překonal Krátký. „ Když vezmu v potaz, tak stoperská dvojice hrála spolu poprvé. Ve finále oba nejsou skoro ani stopeři, takže na to jsme trošku dojeli,“ přiznal kouč domácích Erik Šlechta.

Favorit utkání pak zlomil odpor soupeře po přestávce, kdy dvěma slepenými góly odskočil do tříbrankového vedení a o vítězi utkání bylo rozhodnuto. „Pak už to bylo jednodušší,“ usmíval se Šilhavý, syn trenéra reprezentace. Jeho svěřenci přidali v závěru utkání ještě další dvě branky. Zejména přímý kop Osvalda ozdobil pohárové utkání a ocenili ho i příznivci domácích. V poslední minutě pak Krátký dokonal hattrick. „Takže jsme spokojený s tím postupem. Je to o pět branek, nula vzadu, takže to pak je dobré,“ řekl spokojeně kouč hostů.

„Králův Dvůr už hraje dospělý fotbal. My tady máme ještě kluky, který vyšli z dorostu, takže jsme trochu naivnější. Ty góly byly jak přes kopírák, překopli nám obranu, my jsme na ně nezareagovali,“ uvedl Šlechta, který v průběhu utkání přestal sledovat rozdíl co se týče skóre mezi oběma celky. „Výborná příprava na ligu. Za týden začínáme, takže myslím, že jako generálka dokonalé. Herně jsme se vyrovnali Královu Dvoru, určitě jsme nebyli horší soupeř. Škoda, že se tam ukázali zkušenosti, že oni ty góly dali a my ne,“ shrnul tochovický kouč.

Tochovice – Králův Dvůr 0:5 (0:1)

Branky: 28., 60. a 90. Krátký, 50. Procházka, 85. Osvald. Rozhodčí: Cihlář -- Mazanec, Šálková.

Tochovice: Beran - Balík, Tošovský, Dušek, M. Čížek, J. Čížek, Kynkor, Mourek, Pazderník, Jendruščák, Matoušek. Náhradníci: Matějka, J. Ivaník, P. Ivaník, Halamai, Janů.

Králův Dvůr: Krček - Krejča, Novák, Hell, Holý, Osvald, Beňo, Procházka, Kraus, Krátký, Fatrdle. Náhradníci: Sabou, Novák, Kabele, Kudrna.