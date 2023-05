Krásně rozehraný zápas se změnil ve fotbalovou noční můru. Hráči Dobříše směřovali na hřišti Jíloviště za postupem do semifinále poháru Středočeského krajského fotbalového svazu, avšak čtvrthodinový kolaps ve druhém poločase, kdy domácí dali čtyři góly, poslal mezi nejlepší čtyři celky celek z I. A třídy, který zvítězil před vlastními fanoušky 5:3.

Fotbalisty Dobříše potkal v Jílovišti nečekaný kolaps | Foto: Ondřej Jícha

Všichni přítomní koukali, co se na hřišti děje. V obou poločasech. Domácí sice už zkraje zápasu poslal do vedení ex-ligový hráč a předseda Okresního fotbalového svazu Prahy-západ Jan Rajnoch, pak ale na ploše o rozměrech NHL úřadovali hosté a zejména Patrik Junek, který Dobříši do přestávky vystřelil hattrick a zdálo se, že papírový favorit z krajského přeboru si v klidu dojde pro postup.

Krajský přebor: Doksy poprvé padly, Sokoleč zvládla přestřelku, slaví i Velim

Dlouho tomu nasvědčoval i vývoj druhého dějství až do chvíle, než se hosté odhodlali ke střídání, pak se jejich hra začala bortit a domácí začali otáčet ku překvapení všech skóre na svou stranu. Když ještě Rajnoch druhým gólem v zápase v 70. minutě snížil na 2:3, tak se zdálo, že postup celku z krajského přeboru nemůže nic ohrozit. Jenomže Jíloviště přidalo vzápětí další tři trefy a slavilo senzační postup do semifinále poháru SKFS, Dobříš se s ním naopak hodně hořce rozloučila. „Výborná první půle, druhou jsme nezvládli, potkal nás kolaps,“ zmohl se vedoucí týmu Josef Máša.

Jíloviště – Dobříš 5:3 (1:3)

Branky: 5. a 70. Rajnoch, 73. Malý, 81. Frank, 85. Pospíchal – 17., 40. a 44. Junek. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Týče – Červený, Beneš. Diváci: 66.