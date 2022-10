S Teplicemi jste prohráli 0:3. Co byste z pohledu gólmana k zápasu řekl?

Tři góly jsou tři góly. Ještě k tomu doma. To mě mrzí. První byl smolný. Viděl jsem ho na poslední chvíli. Udělal jsem krok napřed a už jsem nestihl zareagovat. Sklouzlo mi to po ruce docela blbě. Jinak jsme zápas fakt odmakali, zase poctivý výkon. Škoda výsledku. Myslím si, že gól jsme si zasloužili. Možná penalata na Wagyho (Tomáše Wágnera) mohla být. Hlavně zkušenosti ze zápasu s prvoligistou, které jsou pro nás nejdůležitější. Chtěli jsme postoupit samozřejmě, ale jsme rádi, že jsme mohli s ním poměřit zkušenosti.