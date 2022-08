Středeční podvečer vyplní fotbalovým klubům první kolo pohárové soutěže. Středočeské týmy se zapojí hned do dvanácti zápasů MOL Cupu. Roli favoritů by měly splnit druholigové celky Příbrami a Vlašimi, které zajíždí na půdu divizních Klatov, respektive Libiše. Oba celky se ale v úvodu druhé nejvyšší soutěže trápí, takže šance pro domácí celky tu je. „Určitě musíme na sto procent vyhrát!“ hlásí vlašimský Daniel Langhamer.

V Libiši si po vyřazení Kolína v předkole věří na další překvapení. „Nebudu říkat, že si zápas půjdeme užít. Půjdeme jako do každého vyhrát. Pokud si každý sáhne na dno sil, můžeme i Vlašim porazit. Doufám, že si i diváci najdou cestu a poženou nás k co nejlepšímu výkonu," vyhlížel velkou pohárovou bitvu útočník Jakub Moravec poté, co se v předkole trefil hned třikrát.

Druholigový celek vyzve také Benešov, který se postaví Táborsku vedenému Radoslavem Kováčem. Těžká šichta čeká i na Dobrovici proti Ústí a také Králův Dvůr, který se pokusí překazit pětiletku porážek v Domažlicích. „Na anglický týden se těšíme. Zátěž rozložíme do celého mužstva,“ podotkl trenér Tomáš Šilhavý.

Tomáš Šilhavý ví, že v Mol Cupu budou favoritem Domažlice

Postoupit by měl Český Brod přes Libčany hrající přebor Královéhradeckého kraje. Hřebeč šokovala v předkole Brandýs, nyní by ráda potrápila Zapy. Hattrickem se o víkendu blýskl Lukič a podobný kousek by rád zopakoval i ve středu.

„Zatím je to ideální, když vezmu i ten pohár s Brandýsem. Teď ještě uvidíme, jestli dovedeme konkurovat Zápům, každopádně poprvé, co jsem ve Hřebči, tak jsme úplně kompletní včetně mě, protože jsem byl rok mimo kvůli koleni. Teď nás chodí i třicet na tréninky a Zápy budou další výzvou,“ říká ke středečnímu duelu Lukič.

Třetiligové celky rovněž přivítají Kosmonosy a Čáslav. Celek z Mladoboleslavska se postaví Viktorii Žižkov, druhý divizní tým narazí na další pražský tým Vltavín. V dalších dvou duelech zajede Kladno do Rokycan a Benátky nad Jizerou do České Lípy.

MOL Cup – 1. kolo (středa 17. srpna)

17.00: Klatovy - Příbram, Dobrovice - Ústí nad Labem, Benešov - Táborsko, Domažlice - Králův Dvůr, Libiš - Vlašim, Libčany - Český Brod, 17.30: Povltavská FA - Chrudim, 18.00: Kosmonosy - Viktoria Žižkov, Turnov - Velvary, Čáslav - Vltavín, Rokycany - Kladno, Česká Lípa - Benátky n. J., Hřebeč - Zápy

Utkání Hostouň - Dukla Praha se hraje 24. srpna.