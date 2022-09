Milín v létě přivedl zvučné posily a tlak nejen na tým, ale i na nově příchozí hráče se vytvářel už od začátku. „Jsou větší než v ČFL, I. A třída je jiná soutěž. Kluci, co přišli, tak s nimi to plním a šlapeme dál,“ přiznal 20letý Stanislav Gabriel. I on byl jedním z tria přesunů na trase Příbram-Milín. V jeho případě sehrál klíčovou roli i Josef Obdržal, kamarád, se kterým se zná od dětství. Hodně lidí ho přemlouvalo, ať oblékne dres Ligmetu, sám zvažoval i působení v Rakousku. Nakonec se ale rozhodl, že probíhající sezonu stráví v I. A třídě. Přístup vedení i zkušeného Františka Baráta si pochvaluje.

Duel s Kralupy měl být přitom jedním ze šlágrů podzimu v I. A třídě. Oba týmy mohutně posilovaly, nicméně souboj nováčků skončil jednoznačně ve prospěch Milína. „Podcenily nás podcenil. Za celý zápas jsme neudělali chybu, k ničemu jsme je nepustili a dali jsme gól ze všeho, čeho jsme mohli,“ komentoval Gabriel. Soupeř se tak k řece Vltavě vracel s z ostudy ušitým kabátem.

Gólová exploze! Milín si v duelu s Kralupy doma otevřel střelnici

Ráno v den zápasu by ale od Gabriela čekal gólovou explozi málokdo. On sám se vůbec na zápas necítil. „Upřímně se mi od rána vůbec nechtělo a myslel jsem, že po půli půjdu dolů. Pak se nějak vyvrbilo, že mi to tam napadlo a byl jsem spokojený,“ uvedl milínský útočník. Svou show započal v 25. minutě. O dalších 42 minut později už měl na kontě hned pět gólů. „V minulých zápasech mi tam toho moc nepadalo a teď jsme proměnil všechno, co jsem mohl. Takže se mi to vrátilo,“ ulevilo se Gabrielovi.

Díky výhře se Ligmet dotáhl na Kralupy na rozdíl jednoho bodu a je šestý. Gabriel však pomýšlí ještě výš. „Není to jednoduché, ale s týmem, co máme, chceme jít do kraje. Díky klukům jsem produktivní. Sám to ale neuhraji, nicméně máme skvělý tým, abychom postoupili,“ prohlásila mladá puška v zelenobílém pruhovaném dresu.

Doposud byl jeho kariérním maximem v zápase vstřelený hattrick. V duelu s Kralupy si tak vytvořil nový osobní rekord. Tři z pěti zásahů pořídil Gabriel z brejku. „Už si ani nepamatuji, jaké góly jsem dal. Vím, že třikrát jsem šel sám na bránu a všechno proměnil. Není nikdy jednoduché, když jde člověk sám na bránu,“ podotkl Kanonýr Deníku. Po zápase si hned většina spoluhráčů do něj rýpla, že vstřelené branky začaly na jeho kontě přibývat. „Pokladník mi je hned naúčtoval. Měl radost, ale sám tam taky něco má za vychytané konto,“ řekl Gabriel na adresu brankáře Poplšteina.