Pivo a klobása nejen k fotbalu, ale ke sportu patří. Stejně tomu tak je i v Malé Hraštici, kde místní turnaj už dlouhá léta sponzoruje pivovar Staropramen a proto dostal přívlastek pivní. Letos už navíc pořadatelé oslavili 18. narozeniny, takže jsou plnoletí. Turnaj přitom kdysi zakládal Zdeněk Makovička, který vedl zdejší tým díky uspořádání této akce se vybraly peníze na fungování klubu. „Do toho jsme začali propojovat i kulturní akce. Primárně jsme chtěli něco zkusit a ono to vyšlo. Nečekali jsme, že to potáhneme a budeme dospělí,“ přiznal současný organizátor Petr Plíva.

Osmnáct let znamená v Česku velký milník a co je důležité, že pořadatelé pořád baví uspořádat tento vyhlášený turnaj. „Byl skvělý stejně jako ty předchozí ročníky. Možná byl malinko poznamenaný tím, že přišlo málo týmů (16). Byli jsme zvyklí na 19, 20, někdy i 24 družstev. Chápu, že se za dva roky něco změnilo a lidi možná chtěli i cestovat či si vzali volno,“ podotkl Plíva.

Nicméně i tak ale kvalita zůstala stejná, ne-li větší. „Každým rokem se zvyšuje. Za nás jako dobrý a jsme spokojení. Zvyšuje se i díky prostředí. Před pěti lety jsme udělali nové hřiště. Snažíme se zlepšit zázemí a možná, že i družstva se naučila, že je zde kvalitní trávník,“ mínil organizátor akce.

Celodenní akce trvala od ranních 9 hodin až do večerních 18. Z vítězství se nakonec radoval tým First Class, který se na turnaji objevil poprvé a vedl si suverénně. Celou akcí prošel bez porážky. „Věděli jsme, že máme nějakou kvalitu, ale samozřejmě jsme šli do každého zápasu s pokorou a doufali jsme, že ho vyhrajeme, což se stalo,“ uvedl za vítězný tým Ondřej Soukup. Pro jeho družstvo bylo nejtěžší úvodní utkání, kdy soupeře porazili 2:1 až gólem dvacet vteřin před koncem.

Oproti finále už bylo naopak jednoznačnou záležitostí. „Začali jsme ho hodně dobře. Přesně tak, jak jsme si představovali. Dali jsme dva rychlé góly,“ pochvaloval si Soukup. Na druhé straně mluvilo jako o zklamání. „Bylo to takové odevzdané. Říkali jsme si, že půjdeme finále vyhrát. Pak jsme dostali dva rychlé góly, což kluky asi hodně shodilo. Pak už to nešlo se chytnout, smutnil za poražený celek Jan David a to zčásti i kvůli tomu, že jeho družstvo zahrálo v předchozích vyřazovacích bojích slušné zápasy a předvedlo dobré výkony. Třetí místo nakonec bral tým Benfiky. Nejlepším brankář, Petr Jeřábek, nakonec vzešel z jeho týmu. Nejlepší střelec se našel ve vítězném celku a stal se jím Hugo Čakurda.

I sami hráči si turnaj v Malé Hraštici pochvalovali. Za všechny asi hovořil právě Soukup. „Byl jsme tady párkrát s jiným týmem. S Luhy jsem byl zde poprvé. Vždycky to byl dobrý turnaj,“ pochvaloval si. Jedná se o pivní turnaj a hodně půllitrů s rezavým mokem se vypilo během celého dne a stejné množství, ne-li větší tak dopadlo i po turnaji. „Padlo hodně piv a hodně zelených, což byla možná známka toho, že nám to ve finále nešlo. Po turnaji jich padne ještě víc,“ zažertoval Soukup. Malé Hraštici patří velké poděkování za uspořádaný turnaj a za rok zase na shledanou.

