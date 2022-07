V následujících dnech přijde řez kádru, bude se řešit, co dál. Ze zkoušených 35 hráčů zůstane vyvolená dvacítka a s nimi gólmani, kteří budou moci nastoupit ve druhé nejvyšší soutěži. Ve hře je i možnost, že ti, co se nevejdou, budou moci pokračovat v rezervním týmu. „Budeme s nimi mluvit, jak to pojmou a jestli do toho budou chtít jít. U nás se určitě budou všichni zlepšovat,“ řekl Nikl.

Příbram v přípravě poprvé vyhrála. Doma porazila rezervu Budějovic

Složení B-týmu po jeho přihlášení do divize totiž ještě není vůbec známé. Počítá se i s variantou širokého kádru pro obě soupisky. „Pokud to bude spojené s béčkem, tak tam budeme mít kluky i z tohoto družstva a kádr se udělá širší,“ odhalil trenér Příbrami jednu z nabízených variant.

Ukáže se však v nejbližších dnech. „Vše ještě budeme řešit. Ani nebudu říkat, kdo, co a komu řekneme, protože to musíme probrat nejdřív s nimi. Uvidíme během příštího týdne,“ nastínil 46letý kouč. Leccos naznačil už víkendový duel s Českými Budějovicemi a definitivní potvrzení dostanou fanoušci s velkou pravděpodobností v pátečním utkání s německým Chemnitzerem.