Talent mezi talenty. To je Valéry Koffi, desetiletý, ale moc šikovný fotbalista Příbrami a jedna z hodně sledovaných hvězdiček McDonald's Cupu. Loni dal ve finálovém turnaji 23 gólů, nejvíce ze všech. Očekávání jsouv něj vkládána také letos.

Talentovaný Valéry Koffi | Foto: Ondřej Jícha

Příbram se řadu let vyznačovala výchovou fotbalových talentů, kteří se podívali i do zahraničí. Dalším z nich by mohl být i tenhle kudrnatý kanonýr, jenž se loni kromě ocenění pro nejlepšího střelce pomazlil i s trofejí – jeho tým ovládl celý turnaj žákovských celků. O jeho umu si cvrlikají vrabci i na nejprestižnějších adresách v Česku. Jeho snem je ale jiné angažmá, francouzský velkoklub Paris Saint-Germain, kde by nastupoval po boku těch největších hvězd.

Velkému talentu z Příbramije deset let a fotbal hraje už polovinu svého života. „Myslím si, že se jedná o zajímavý a týmový sport, díky kterému bych se mohl někam dostat. Líbí se mi, že si ho můžu zahrát s kamarády,“ říká Koffi, proč si vybral nejpopulárnější kolektivní hru na světě.

Mezi jeho nejsilnější stránky patří především rychlost, technika a levá noha, o čemž se přesvědčili loni všichni soupeři na McDonald’s Cupu. Do Příbrami se Základní škola Březové hory v čele s Koffim vrátila jako jednoznačný vítěz. „Všichni byli rádi, byli šťastní, že jsme vyhráli a tleskali nám,“ řekl desetiletý vůdce školního týmu, který má za oblíbené předměty samozřejmě tělocvik a k němu matematiku.

Lídr, který zvládne Zidanovku

Mezi jeho vzory patří dva borci PSG – Lionel Messi z Argentiny teď vede. Koffi však rovněž sní o fotce s další ikonou klubu, Kylianem Mbappém. Jeho sny se ale týkají i české reprezentace. Čtěte: chtěl by se dostat na mistrovství světa. A vyhrát ho! Oblíbenou kličkou mladého Koffiho je tzv. Zidanovka, kdy si míč zastaví jednou nohou, obtočí se kolem své osy, zbaví se soupeře, druhou nohou ho opět převezme a v rychlosti pokračuje dál.

V už tak relativně nízkém věku se navíc nebojí vzít na sebe zodpovědnost a roli lídra, což ukázal i na minulém ročníku McDonald’s Cupu, kde ve finálovém zápase dal šest gólů. „Nehráli jsme jen na něj,“ líčil tehdy učitel Jaroslav Brunclík.

„Při turnaji na něm bylo vidět, že tu tíhu chce na sebe vzít a chtěl táhnout tým. Má to v sobě. Ale nemyslete si, že je jediným lídrem týmu. Od začátku kluky vedemek tomu, aby brali situace na sebe. Jinak je to ale vynikající fotbalista. Když ho bude fotbal dál bavit a nenastanou žádná kdyby, bude mít před sebou slibnou budoucnost,“ říká o svém synovi Valéry Koffi starší, trenér a bývalý fotbalista.

Otec je pro setrvání v Příbrami

Díky úspěchům v mládeži se o něj vehementně zajímaly i nejprestižnější fotbalové celky v čele se Spartou. „Zájem o něj už byl i dřív. Jako otec ale chci, aby vyrůstal v Příbrami, vyspěl. A pokud možno, tak třeba v 16 nebo 17 naskočil do A-týmu, což je jeho cíl. Tady je doma, tady se cítí nejlépe a bude mít nejlepší prostředí,“ vysvětluje Koffi starší, proč se synem tolik netlačí na velký přestup už takhle brzy. I junior chce minimálně po dobu studií zůstat věrný Příbrami a pokusit se prorazit.

U řeky Litavky roste další klenot, který středočeská mládežnická bašta vychová. „Jsem rád, že ho fotbal baví. Člověk ho do něj nemusí nutit, naopak ho má v sobě,“ těší Koffiho staršího. Bylo logické, že na trávník a k míči přivede i nejmladšího potomka. Jeho syn Valéry byl v podstatě k tomu předurčen. „Tím, že se otcovi narodí kluk, tak se mu snaží předat to nejlepší,“ dodává pyšný otec a trenér v jedné osobě.

Se synem mluví o fotbalu často i mimo tréninky. A nejen s Valérym. Doma má bráchy. „Maminka s námi doma trošku kvůli fotbalu válčí, už ho má dost, ale podpora tam je,“ uzavírá s úsměvem hrdý táta.

Jméno Koffi možná uslyšíte ve fotbale dřív než za šest osm let. Díky bráchovi Sebastienovi, sedmnáctiletému teenagerovi, jenž rovněž působí v Příbrami, kde hraje za dorost.