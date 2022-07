K prvnímu přípravnému zápasu si vloni v ČFL sedmý tým domácí Slovan pozval tuto neděli exligovou Příbram, která však zrušila B tým a kádr pro druhou nejvyšší soutěž dává teprve dohromady. To Velvarští jsou s týmem dál, fungoval už v uplynulé sezoně a teď ho vedení Slovanu jen drobně vylepšuje. Přišel třeba právě z Příbrami Bína, zDukly Březina a ze Slaného ne poprvé zkouší velvarské štěstí Novotný.

Rozdíl třídy se tak na hřišti ani nečekal a po celý zápas nebyl patrný. Na míči byla Příbram o malinko silnější, v koncovce naopak byli přesnější Velvarští. Před poločasem je dostal do vedení Šlegl, hned po obrátce dorážkou uspěl Duong. V závěru ještě zvýšil hlavičkou Novotný, který měl jednu velkou možnosti už předtím.

Nový trenér hostitele Zdeněk Hašek, který po sedmi letech na lavičce vystřídal Pavla Janečka, k utkání poznamenal: “Soupeř byl víc na míči, my víc produktivní. Každé vítězství je důležité, ale zase ho nesmíme přeceňovat, protože jsme viděli, co nám pálí. Budeme na to pracovat," slíbili Hašek s dovětkem, že je rád, že jeho nové angažmá začalo dobrým výsledkem.

Jeho protějšek Tomáš Zápotočný moc důvodu k radosti neměl: “Beru to jako užitečnou přípravu, ve kterém Velvarští prokázali, že mají ambiciózní tým, který po tom, co předvedl má na to, hrát v ČFL v horních patrech tabulky.”

Velvary nyní čekají dva nejsilnější soupeři z kladenského okresu. Ve středu přivítají divizní Kladno (18) a v sobotu třetiligovou Hostouň. Obě přípravy budou asi hodně zajímavé.

Slovan Velvary – 1. FK Příbram 3:0 (1:0)

Branky: 41. Šlegl, 49. Duong, 87. Novotný. Rozhodčí: Nejedlo. Diváci: 150.