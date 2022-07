Hosté přijeli na půdu účastníka krajského přeboru notně oslabení. Chyběl například dirigent hry a kapitán Ondřej Drašnar, nebo také zkušený Martin Šlapák. Důvěru tak dostali především mladší kluci, které na hřišti sbírali především cenné zkušenosti. „Pro ně to byla škola. Je fajn, že chodí a mají zájem. Výsledek mě v přípravě nezajímá. Zahráli jsme si s kvalitou, což je pro mě lepší, než nastoupit proti okresnímu přeboru a dát mu deset gólů,“ uvedl trenér Podlesí Marek Branžovský.

Dobříši totiž skvěle vyšel začátek. Už po chvíli otevřel parádní střelou skóre Janda. Na něj pak ještě navázal Kilián. Gólman Boudník sice nejprve úvodní pokus zlikvidoval ale na dorážku z bezprostřední blízkosti nárok. O třetí gól se postaral Procházka, kterému naservíroval míč Puchmajer, když si obešel na levé straně gólmana. Od té chvíle se pak i díky střídáním na obou stranách hrálo vyrovnaně.

„Pro všechny bylo na čase vyhrát. Jsem rád, že jsme měli Podlesí, které hraje v horní polovině A třídy. Nejcennější pro mě je, že byla nula vzadu,“ řekl spokojeně kouč Dobříše Lubomír Pružina, který po zápase přiznal, že v průběhu utkání cítil nervozitu. Nicméně hráčům dal dva úkoly – vyhrát a udržet čisté konto – oba dva jeho svěřenci splnili dokonale.

Ve třetím utkání se Dobříši dařilo zavést do hry prvky, které by se následně měly objevit i v mistrovských zápasech. S přibývajícími střídáním se pak objevovali náhradníci zejména v obranné fázi. „Teď musíme zapracovat na klidu v útočné fázi. Kdyby tam byly některé míče z jednoho doteku, tak jsme branku soupeře ohrozili vícekrát,“ poznamenal Pružina, co bude pilovat s hráči v nejbližších dnech.

Na druhé straně Podlesí narazilo v Dobříši nejen na méně zkušeností, ale také horší kondičku. „Jsou na hřišti o týden déle než my. Mají kvalitní mančaft a trénuje jich dvacet. Navíc přišel nový trenér. Má do toho chuť a co mám zprávy, tak intenzivně pracují a fyzicky se snaží dobře připravit na sezonu, což byla jedna z rozdílových věcí,“ konstatoval kouč Podlesí. Pro jeho svěřence se jednalo možná o poslední test před podzimní částí. Původně bylo v plánu ještě jedno přátelské utkání s Kosoří, ale vzhledem k tomu, že se spolu utkají v I. A třídě, tak z něho sešlo. Zato Dobříš se už v sobotu postaví divizním Katovicím.

Dobříš – Podlesí 3:0 (3:0)

Branky: Janda, Kilián, Pospíšil. Rozhodčí: Musil – Máša, Souček.

Dobříš: Weber – Procházka, Talůžek, Machač, Liška, J. Šrain, Pokorný, Kilián, Puchmajer, Janda. Rehák. Náhradníci: Vašák, Zmeškal, L. Boudník, Horáček, Junek, Petrlík, Kozohorský.

Podlesí: T. Boudník – Kabíček, Mišun, Vojtíšek, Havelka – Hanáček, Buch, Valta, Skočdopole – Šrajn, Vohradský. Náhradníci: Mařan, Lachman, Mezera