Ve Višňové kdysi s fotbalem začínal a dokonce se tam i vrátil. Nyní už ale čtyři roky kope za Obořiště a bývalý klub sestřelil třemi góly. Václav Vobr předvedl se svým týmem dvacetiminutový uragán, ve kterém domácí nasázeli soupeři šest branek. O polovinu z nich se postaral 36letý Kanonýr Deníku, který je v civilním zaměstnání vojákem.

Fotbalisté Obořiště. Václav Vobr je první zprava v horní řadě | Foto: Fotbal Obořiště

Okolo něj se začíná objevovat nastupující mladá generace a čím dál víc teenagerů. Vobr ale i o dvacet let mladším spoluhráčům ukazuje, že jim má co předat. „S Lukášem Novotným vedou kluky, trénují je. Je jim takovým mentorem,“ říká na adresu střelce Obořiště předseda klubu Roman Kožíšek.

Góly do rezervního celku Višňové napadaly v rychlém sledu. Všech šest se vešlo do rozmezí 22. 39. minuty. Domácí si tak připravili na vedoucí gól razantní odpověď. Třikrát zamířil přesně právě Vobr. „Měl o motivaci postaráno. Kdysi tam hrával,“ poukazuje Kožíšek na Vobrovu minulost z let 2017-2019 či úplné začátky v roce 1996. Za hattrick do branky bývalého klubu ale zatím nic do týmové kasy nepřinesl. „Učiní asi tak, až budeme mít dokopnou. Zatím je náš nejlepší střelec,“ dodává hlava obořišťského klubu na kanonýra, jenž je v civilním zaměstnání vojákem.

V Obořišti se na konci loňského léta konal velký svátek. Spolu s dalšími osobnostmi tam zavítal nejlepší střelec české reprezentace v historii Jan Koller, proti kterému si Vobr a spol. zahráli a mohl se od něj leccos naučit. „Kdyby jedl možná trošku víc polívky, tak by ho dohnal alespoň ve výšce,“ rýpl si do kanonýra Kožíšek. Šestatřicetiletý střelec je univerzálem v týmu. Je schopen dát gól hlavou i nohou. „Není krkavec, nechce dávat góly za každou cenu, podělí se o ně,“ vysvětluje předseda klubu působícího ve IV. třídě.