close info Zdroj: FAČR zoom_in Výše tabulkového odstupného za přestup v kategorii mužů.

„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ informoval web FAČR fotbal.cz.

Seznam volných přestupů na Příbramsku Daniel Rehák - Dobříš --> Nová Ves pod Pleší

Martin Košťál - Hvožďany --> Drahlín

Roman Kaniok - Luhy --> Chrustenice

Michal Held Nová - Ves pod Pleší --> Liběšice

Jarolav Novák - Nová Ves pod Pleší --> Spartak Příbram

Jindřich Suchan - Nový Knín --> Dobříš

Kryštof Tauberest - Obory --> Nečín

David Hančár - Spartak Příbram --> Bohutín

Michal Špindler - Spartak Příbram --> Drahlín

Josef Čížek - Tochovice --> Spartak Příbram

Dominik Dušek - Tochovice --> Spartak Příbram

Lukáš Kilián - Tochovice --> Chlumec

Josef Petlička Nespeky --> Nová Ves pod Pleší

Podle níže zveřejněné tabulky bude muset nejvíc hlouběji sáhnout do peněženky především Spartak Příbram a Nová Ves pod Pleší. Oba kluby získaly tři, respektive dva hráče. Na druhou stranu hlásí i odchody, jež jim finanční ztráty částečně vykompenzují. Velké ztráty hlásí Tochovice, které opustilo pro příští sezonu hned trio hráčů. Účastník krajského přeboru přišel už o několik hráčů v zimě, teď se bude muset vypořádat s dalšími odchody.

Od I. A třídy níž připlatí kluby za nové hráče tabulkově o jednotky tisíc více. Například za mladíky mezi 19 a 23 lety stouplo odstupné v prvních třídách o pět tisíc na třicet tisíc v áčkových, respektive pětadvacet tisíc u béčkových. O deset tisíc vzrostlo v rámci okresního přeboru, kde oddíl nově zaplatí dvacet tisíc. Vždy platí, že klub musí zaplatit sumu podle soutěže, kterou hraje nejúspěšnější mužstvo v kategorii mužů. Změnou prošla také tréninková kompenzace, která se nově nevyplácí do 23 let, ale pouze do 21 let. Částky však byly rovněž navýšeny.