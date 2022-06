Na poslední chvíli sháněl ještě jednu lukrativní posilu, která by pomohla dostat ještě víc diváků do hlediště, ale nakonec se to nepovedlo. "Bohužel bude mimo republiku. Ale i tak jsem přesvědčen, že zápas lidi přitáhne, vždyť tady už půjde o trofej a cennou. Co mám zprávy, tak dorazí i dost lidí známých z fotbalového prostředí," říká.

Sám ještě hraje a také patří k nejlepším hráčům Hřebče, ale kvůli bolesti zad v poslední době netrénoval, a tak se sám do základní sestavy férově nepostaví.

OBRAZEM: Radost dětí a pak góly. Hřebeč si sobotu parádně užila

Také druhá strana má zajímavé fotbalisty. Jenže Michal Bureš, s 26 góly nejlepší střelec Průhonic, se naposledy v Hlízově nechal bleskově vyloučit. V Hlízově nehráli ani další vynikající borci jako stoper Neuberg, nebo z Velvar známé vynikající duo Frohna - Budějský. Všechno kopáči jako hrom. „I my na finále myslíme. Vyhlásili jsme, že chceme double. V hlavách vítězství máme, ale prioritou pro nás je postup do krajského přeboru,“ upozornil na stránkách SKFS trenér Průhonic Rudolf Kahle a doplnil, že ani tak nejede jeho parta do Hřebče prohrát. „Hřebeč je silná a fotbalová, ale nejzásadnější problém pro nás je, že hrajeme na půdě soupeře. Soupeř má několik zkušených hráčů, na krajský přebor až abnormálně. Přirozený respekt je jasný, nicméně přípravné zápasy vždycky hrajeme s týmy z krajského přeboru a dokážeme být fotbaloví," nabízí přednosti svého týmu.

Ty má i domácí celek, jenž naposledy v lehkém tempu vyprovodil Lysou 4:1. Teď bude muset šlápnout na plyn razantněji. „Na finále jsme hodně natěšení. Chceme uspět, i když nečekám lehký zápas,“ upozornil Miroslav Novák.

Slavnostní program začne zábavou pro děti s předzápasem starších přípravek Hřebče a Průhonic. Děti pak budou společně s hráči nestupovat do slavnostního finále. „Když je hezké počasí, tak u nás lidi na fotbal chodí. Věřím, že finále poháru přiláká jejich pozornost. Očekávám pětkrát více než obvykle. Kdyby přišla pětistovka diváků, nebylo by to vůbec špatné,“ přeje si Novák.

Kdyby jeho tým uspěl, mohl by v další sezoně jako vítěz poháru v jeho celostátní fázi narazit po delší době na velkého soka - pouhý kilometr vzdáleného účastníka ČFL Sokol Hostouň. "Je to ještě daleko, ale souboj s velkým Jirkou Hondlem (předseda Hostouně), to by bylo něco," směje se manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Potěší ho jeho hoši?

