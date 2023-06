Poprvé v historii prošli přes čtvrtfinále play-off Superligy malého fotbalu. Hráči Partyzanu Příbram si vyzkouší, jaké to je zabojovat o medaile. Mezi nejlepšími čtyřmi týmy Superligy se postaví proti Jihlavě, která je jediným týmem v pavouku, jenž si vyzkoušel i rozhodující bitvu o titul. Trenér Erik Šlechta upozorňuje zejména na reprezentanta Jiřího Míču v dresu soupeře.

Opora Parytaznu Příbram Ondřej Drašnar. | Foto: Ondřej Jícha

Pro Příbram už je aktuální účast v semifinále nejlepší výsledek v historii Superligy malého fotbalu, mladý kádr chce však ještě výš. „Favorit se těžko hledá, ale věřím, že utkání zvládneme. Máme vyrovnaný tým, což je naše největší výhoda. Většinu mužstev táhnou dva až tři hráči a tady vidím výhodu i v tomhle duelu,“ přemítal příbramský kouč Erik Šlechta.

Partyzan ovládl základní část západní skupiny celostátní soutěže a ve čtvrtfinále vyřadil Baník Ostrava. Úvodní partii sice Příbram prohrála 3:4, ale domácí odvetu ovládla 7:2 a následné prodloužení vyhrála 3:0. „Tenhle krok bude určitě jeden z těch nejtěžších, ale po odvetě s Ostravou jsem viděl, jak kluci moc chtějí, a když si tohle přeneseme do zápasu s Jihlavou, můžeme být opět úspěšní,“ podotkl Šlechta.

První zápas semifinále začíná v neděli od osmi hodin večer výjimečně v Jaroměřicích nad Rokytnou. „Náš cíl je pokračovat ve výkonech, jaké jsme doposud předváděli v jarní části sezony. Nějak zvlášť se na Příbram nechystáme. Očekáváme podobný styl, jaký měli Predátoři. Hrajeme v azylu v Jaroměřicích nad Rokytnou, což zkusíme přetavit v nečekanou výhodu skrz divácké prostředí. Uvidíme,“ přemítal jihlavský trenér Ondřej Lapeš.

Hráči Jihlavy šli do play-off ze druhé příčky ve východní skupině a s pražskými Predátory se ve čtvrtfinále trápili méně, když na jejich hřišti i doma zvítězil celek Miners 4:1. „Příbram má určitě kvalitu, vyhrála západní skupinu, ve čtvrtfinále si poradila v prodloužení s Ostravou, kdy to taky mohlo dopadnout nakonec obráceně. Nám pomohly povedené zápasy s Predátory po psychické stránce. Favorit se tu hledá těžko. Jsme mezi čtyřmi nejlepšími celky. Tady už to je hodně vyrovnané,“ poznamenal Lapeš.

Největší zbraní Horníků v této sezoně je reprezentační útočník Jiří Míča, který v jedenácti zápasech nastřílel dvacet branek a přidal šest asistencí. „Určitě si na něj musíme dát největší pozor. Je rozdílový a musíme ho uhlídat. To bude jeden z klíčů k úspěchu,“ uznal příbramský kouč.

Z Partyzanu má nejlepší individuální statistiky Jiří Junek, jenž v deseti utkáních zaznamenal devět gólů a osm nahrávek. „Zatím jsme neměli potřebu se na někoho zvlášť chystat a tady to nebude jiné. Víme, že Příbram to má hodně podobné jako my, takže postavené na týmovém pojetí. V této fázi soutěže můžou rozhodovat drobné detaily,“ nevyzdvihoval jihlavský trenér nikoho z kádru soupeře. Úvodní semifinále můžete sledovat živě na youtubovém kanálu Malého fotbalu, stejně jako odvetu, která se hraje v Příbrami v úterý 13. června od osmi hodin večer.