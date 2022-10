Trenéři Marek Nikl a Tomáš Zápotočný šetřili většinu kádru a do zápasu na západě Čech se zapojila hned osmička hráčů, která dostávala většinou méně prostoru, nebo vůbec žádný jako v případě brankáře Smrkovského. „Měli to složité, že tam naskočilo všech osm najednou. Kdyby tam šli dva, tři, tak by to bylo lepší,“ uznal trenér Marek Nikl. Jedinou výjimkou z onoho okteta byl Hájek, který odehrál už většinu utkání s Duklou, Karvinou a Líšni.