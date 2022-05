Nyní střílí jeden gól za druhým a v sezoně málokdy odejde ze hřiště bez zaznamenané trefy. Je z něj zkrátka stroj branky. Jako kluk se vzhlédl v Brazilci Ronaldinhovi, sám ale přiznává, že tak vytříbený technik rozhodně. „Taky si s tím rád pohraji, ale jsem spíš na rychlost, že bych si s tím hrál to ne, spíš narazit a jít dál na bránu,“ vysvětluje Mann.

Naposledy přidal hned čtyři zásahy Prostřední Lhotě. Tento počin zopakoval v a v probíhajícím ligovém ročníku již poněkolikáté. „Snažím se je střílet, pomoci týmu,“ říká směle kanonýr Staré Hutě, který se postaral pomalu o třetinu všech gólů svého týmu.

„Když mám den, tak to padá,“ culí se Mann. K tomu je však zapotřebí, aby se vyspal, byl odpočatý a nacházel se v dobré náladě. O ní se mu stará skvělá parta, která ve Staré Huti je. „Máme dobrý tým. S kluky si rozumíme, což nám to vyhovuje,“ konstatuje s úsměvem. On sám se o fotbal až tolik nezajímá a hraje ho pro zábavu. V kariéře už se podíval i do vyšších soutěží, ale tam už se víc hledělo na výsledky. Nejpopulárnější hru bere ale tak, jak se od okresních soutěží předpokládá, tedy jít si zahrát, zpříjemnit si víkend a jak se říká, udělat si žízeň.

Nicméně, jak se Staré Huti v letošní sezoně daří, tak společně s celým týmem má ambici vykopat si okres. „Chci to udělat jak pro Huť, tak pro strejdu,“ hlásí Mann, který by na jaře chtěl dát minimálně tolik gólů, co na podzim. Naposledy k tomu udělal výrazný krok. Trefil se hned čtyřikrát. První gól dal po odrazu ve vápně, při druhém vystihl malou domů a zakončoval do prázdné, při třetím měl i kus štěstí, poněvadž se míč odrazil do brány, poslední čtvrtý padl po jeho střele.