Co to, že jste najednou vrátil po štacích v Příbrami a Českých Budějovicích do role hráče? Fotbalem žiju, miluju ho. Jak jsem skončil v listopadu v Českých Budějovicích, tak mi fotbal chyběl a chtěl jsem nějak nabít a dobít energii místními hráči. Ke Spartaku mám takový vztah, že ho mám rád. Jsme Příbramáci a zase nás fotbal baví.

Co ve vašem případě hrálo největší roli k návratu na Spartak?

První chtíč byl takový, že jsem nechtěl sedět doma na zadku a naopak touha začít něco dělat. V zimní přípravě jsem šel na pár tréninků a mladí hráči mě pohltili. Pak jsem si říkal, že nejsou vůbec špatní a při pohledu na první polovinu sezony jsem viděl, že potřebují pomoc nějakou zkušeností. Teď se tým dobře skloubil a válíme.

Jak dlouho to bude trvat?

Uvidíme, co zdraví. Celý zápas mě bolelo tříslo, mám ho hodně ztuhlé. K tomu nějaké angažmá, které může, ale i nemusí přijít. Tohle ale teď řeším. Kabina, hřiště, hráči, fanoušci. Tohle všechno mě dobíjí.

Jak to máte nyní s trénováním?

Až to přijde, tak na to dokážu odpovědět. Teď jsem hlavou tady na Spartaku v amatérské soutěži. Plně se soustředím na něj. Chci pomoci trenérům, aby se fotbal tady zlepšil a zvedl. Vidím tady obrovský potenciál. Je hezké, že tady všichni lidi z klubu naslouchají a mají chuť ho pozvednout.

Jak vnímáte po čtyřicítce najednou příkazy od současného trenéra?

Mám z něj respekt. Zdeňka Míku mám hodně rád. Věci spolu probíráme. Amatérský fotbal není o příkazech, ale spíš o domluvě. Najít střední cestu, což se mu daří.

Neříkáte si někdy, že byste mu do toho začal mluvit?

Někdy jo. Je dobře, že si to na hřišti můžu srovnat. Když člověk hraje zápas, nebo stojí na lavičce, tak je to markantní rozdíl. Myslím si, že Zdeněk Míka má obrovskou podporu od nás s Mírou Slepičkou či Dana Tarczala. My si tým v utkání ukočírujeme, když se mu nedaří. Je to krásná domluva, abychom našli to pravé a vyhráli jsme.

Kam se nyní upíráte z hlediska trenérské profese?

Nejsem ten typ, abych se někde sám nabízel. Počkám si a dočkám se. Spíš se teď zdokonaluji s trenérem Josefem Csaplárem a makám na vlastní odbornosti. Sbírám materiály z internetu, sleduji zápasy. Tím, že jsem naskočil na Spartaku jako aktivní hráč, tak jsem pořád v tom kolotoči. Někdy vedu trénink, jindy se poradím s trenérem.

Je ve hře například návrat do FK Příbram?

Návrat je vždy ve hře. Nejsem ten, že bych řekl, že nikdy někam nepůjdu. Trenér by si měl vážit každé nabídky a nemít nos nahoru. Tohle je ale otázka pro někoho jiného.

Nastupuje teď s vámi nová generace trenérů?

Teď přichází řada pro generaci, co jsme si prožili my. Ať už jsem to já, Radoslav Kováč či Jiří Jarošík a budeme maličko vystrkávat zkušené trenéry. Je potřeba ale získat zkušenosti, jinak občas dostane člověk přes hubu, když je nemá. Pak to schytá od novinářů i veřejnosti. Profese trenéra je těžká a každý se musí týden co týden zdokonalovat a posouvat. Fotbal jde neskutečné nahoru.