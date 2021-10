Glogar zahájil kanonádu hned zkraje zápasu, když se poprvé trefil už v sedmé minutě. Pak na dvacet minut jakoby ze hřiště zmizel. I spoluhráči mu říkali, že na hřišti byl téměř neviditelný. Důvodem byla společenská únava po krušném víkendu. Následně se ale zaskakující záložník v obraně probudil do přestávky přidal další zásah a po přestávce se prosadil dvakrát během minuty.

Kanonýr víkendu David GlogarZdroj: David Glogar„První gól byl hlavou, další pravou a poslední dva levou,“ popsal všechny branky Glogar a svědčí to o jeho univerzálnosti. Že by se ale natrvalo posunul z defenzivy do zálohy, ale sám hráč nepočítá. „Až se marodi uzdraví, tak se asi vrátím zpět do obrany,“ tušil 22letý fotbalista Třebska. Na druhou stranu, když by se mu takhle náramně dařilo pořád, byla by škoda ho nechat v zadní linii.

Jeho tým se i díky jeho produkci dočkal o víkendu nejvíce vstřelených gólů v jednom zápase, když Kosovu Horu porazil 8:1. A když by došlo na pikantní souhru náhod, mohl by další branku dát i bratrovi Tomášovi, který svou kariéru zatím vyšponoval do divize za Sedlčany.

Jejich C-tým působí v okresním přeboru a za měsíc se utká právě s Třebskem. „On asi za Céčko chytat nepůjde,“ řekl Glogar k potenciálnímu střetnutí s téměř o dva roky starším sourozencem. Na jejich souboj si tak fanoušci budou muset ještě počkat.