Z malé vesničky až na vrcholnou akci první kategorie. Taková může být klidně cesta tochovického brankáře Ondřeje Berana. Třiadvacetiletý gólman divizního celku dostal pozvánku na květnový turnaj v malém fotbalu do ázerbájdžánského Baku, kde národní tým sehraje přípravný turnaj před podzimním mistrovstvím světa. Pak už bude záležet, zda na něj kouč Stanislav Bejda ukáže.

Ondřej Beran z Tochovic (v zeleném) reprezentuje Česko v malém fotbale. | Foto: Jaroslav Kára

Jako dítě se dostal do výběru Středočeského kraje v kategorii U15. Až dosud se jednalo největší Beranův úspěch. Nyní ale bude moct vzít zmizík a přepsat kolonku. Přišla totiž opět pozvánka do reprezentace a gólman Tochovic může začít pomalu balit. „Tohle je největší úspěch, který se mi v životě povedl. Jak k tomu přistoupit? S pokorou, něco se tam naučit, užít si sraz a případně se podívat i na další akci,“ rozplývá se 23letý brankář, který tak může ve světě proslavit obec z Příbramska.

Dalším podnikem pak bude na přelomu října a listopadu už jen mistrovství světa ve Spojených arabských Emirátech, kam má Beran na mířeno. Musí však přesvědčit na turnaji v Baku, který česká reprezentace sehraje první týden v květnu. Tochovický brankář v něm vytvoří gólmanský tandem s mistrem světa i Evropy, Ondřejem Bírem z Mostu. Od něhož se hodně učí.

„Nikdo zkušenější v reprezentaci není, takže jako učitel optimální. V prosinci jsme měli kemp, kde jsme hráli proti sobě. I v superlize hrajeme proti Mostu, za který chytá, takže se v tomhle ohledu se snažím něco okoukat, když je příležitost,“ říká Beran, kterého překvapila už pozvánka na prosincový kemp národního týmu, kde zaujal. Nyní si připíše i start na mezinárodní akci. „Ani jsem ji nečekal. Už ale první pozvánka byla docela překvapivá. Tohle je jenom další překvapení,“ přiznává 23letý brankář.

Od velkého začal koketovat s malým přibližně před dvěma lety. Za tak krátkou dobu se ale probojoval na nejvyšší metu, která jde. „Reprezentovat Česko je ale obrovská hrdost v jakémkoliv sportu, ať už v amatérském či profesionální. Bavíme se úplně o odlišných ligách, úrovních,“ hlásí Beran.

Toho na malém fotbale baví zejména, že se v něm gólman víc zatažen do kombinace a nohama hraje Beran moc rád. Dokonce je ve větším komfortu než stát pouze na brankové čáře a vyčkávat. „Snažím se co nejvíc zapojovat, protože jsem tam víc v permanenci, na balónu a můžu hrát častěji,“ libuje si tochovický brankář.

V Baku bude hrát Beran o potenciální nominaci na podzimní mistrovství světa. Realizační tým národního týmu naznačil, že podnik v Ázerbájdžánu slouží jako příprava na tuto vrcholnou akci a na turnaj nominoval mladé hráče, které chce vidět v akci a vzhledem k tomu, že gólmani tam jedou jenom dva, tak 23letý brankář má velkou šanci podívat se na šampionát do Spojených arabských Emirátů. Teď se tam snaží dát co nejsilnější hráče, v čem by chtěli do budoucna pokračovat. Pak se uvidí, kdo a jak se předvede,“ vysvětluje Beran.

Ohledně nominace přišly rozporuplné reakce. Zatímco doma byli rádi a rodiče byli pyšní, tak v Tochovicích, vzhledem k tomu, že hrají o záchranu, se nesetkal s pozitivními ohlasy. Jeden zápas totiž bude muset vynechat. Nakonec ale svolení od trenéra dostal a tak se může těšit, že od 1. do 6. května oblékne dres národního týmu.