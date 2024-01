O fotbalových Petrovicích se opět mluví. Mohou poděkovat útočníkovi Alešovi Pelikánovi, který v utkání I. B třídy na půdě rezervy Dobříše zachoval sportovního ducha a místo vstřelené branky poslal míč do zámezí kvůli zranění soupeře. Za gesto fair play byl nyní oceněn na 22. galavečeru Našeho fotbalu.

Aleš Pelikán získal ocenění za čin Fair play roku 2023 | Video: Česká televize

Ten moment si na Příbramsku vybaví každý. Pelikán šel sám na bránu a mohl poslat Petrovice do vedení, následně ale postřehl že soupeř Richard Škodný leží na zemi s natrženým svalem a svíjí se v bolestech. Slibně rozvíjející se situaci se útočník Petrovic rozhodl přerušit a poslal míč do zámezí.

„Slyšel jsem, jak se chytl za sval a zařval. Věděl jsem, že je zraněný. Míč jsem doběhl a mohl jsem nahrávat na prázdnou bránu. S největší pravděpodobností by z toho byl gól, ale říkal jsem si, že je chudák a míč jsem zakopl,“ vyprávěl tehdy Pelikán. Osobní či týmový úspěch šel pro něj v tu chvíli stranou a celá Dobříš ocenila jeho gesto mohutným potleskem „Kopl míč do autu, což bylo od něj hezké. Mohl zakončit a místo toho poslal míč do zámezí,“ ocenil za domácí vedoucí týmu Martin Liška.

Pelikán byl za šlechetný čin oceněn ve Zlíně gestem Fair play roku při galavečeru Našeho fotbalu. „Je to hezké, že se o tom ví. Snad to pomůže zlepšit situaci obecně ve sportu a hlavně ve fotbale, že lidi budou víc dbát na fair play, než bezhlavě koukat na vítězství a výsledky,“ řekl Deníku Pelikán poté, co obdržel cenu, kterou za něj musel převzít sekretář petrovického klubu Vít Zrůbek, neboť Pelikán byl s třídou na lyžařském výcviku. Avšak i na sedlčanském gymnáziu se o ceně dozvěděli. „Na škole o tom samozřejmě vědí. Po odvysílání se mě na to ptali, gratulovali, měli z toho radost,“ uvedl 28letý hrdina.

Osobnost Deníku: Vítězem i při porážce. Pelikán ukázal krásné gesto fair play

Coby učitel vede na gymnázium florbalový tým děvčat, se kterým je hodně úspěšný. Předloni se s ním dostal do národního finále Subterra cupu, loni jim těsně unikla účast v Superfinále v pražské O2 areně. K fair play tak vede i své svěřenkyně. „Na turnajích jsme se spíš ale potýkali s opačným problémem, že jsme většinou měli pocit, že nám křivdí. Nabádal jsem holky, ať to neřeší a soustředí se na vlastní výkon,“ podotkl Pelikán.

Cenu za fair play už má doma a dá se říct, že tak završil parádní rok 2023. S Petrovicemi získal vyhrál okresní přebor i pohár a nyní se dočkal i individuálního ocenění. Nijak vysoko ho ale neřadí. „Prostě se tak stalo. Neberu to tak, že bych něco dokázal či vyhrál. Podobné situace se zkrátka dějí a dít by se mělo dál,“ podotkl Pelikán. Stejně to má i v případě po konci kariéry. Moc na ocenění vzpomínat nebude. „Nijak významně ne. Samozřejmě se to člověku nějak do paměti vryje, ale celou věc si uvědomím až s odstupem času,“ dodal. On sám navíc pro nejčerstvější trofej neřešil ještě i místo, kam si jí dá.