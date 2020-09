Krásným sportovním areálem Sokola Družec se ve čtvrtek odpoledne ozýval křik, hecování, povzbuzování fanoušků a linula se vůně pečených klobás. Ne, to zrovna místní fotbalisté nebojovali o další body do tabulky, ale dalším turnajem pokračovala Zaměstnanecká liga Deníku. Nejvíce se dařilo mužstvu Metal Trade Comax,a.s., které ani jednou ze čtyř zápasů nenašlo přemožitele a zaslouženě vyhrálo.

Druzí skončili už zmínění zástupci EdenredCZ s.r.o, třetí skončili Konecranes and Demag s.r.o. a čtvrtí borci reprezentující firmu Autodráb spol. s.r.o. Účastníci si pochvalovali nejen příjemné prostředí, pohodové počasí a přátelskou atmosféru, ale také možnost potkat se s kolegy i jinde, než v kanceláři.

Prostory pro konání turnaje poskytl oddíl Sokol Družec, který nabídl kvalitní trávník a příjemný stadionek v údolí jedné z nejkrásnějších obcí na Kladensku. Ta letos slavila 700 let a připraveno měla řadu pěkných akcí. Bohužel program trochu osekala koronavirová krize, každopádně podle slov starosty Zdeňka Kofenta (mimochodem jeho otec byl slavným kladenským ligovým fotbalistou) se v obci pořád něco děje.

„Dostavěli jsme lávku přes potok k hřišti, aby lidé nemuseli přes most, dokončujeme rekonstrukci střechy kostela a finišujeme s tělocvičnou ve škole,“ pochlubil se Zdeněk Kofent. Ve fotbalovém klubu se může Kofent i další Družečáci spolehnout na legendárního kladenského fotbalistu Jana Suchopárka, vicemistra Evropy z roku 1996. Dnes trénuje mládežnickou reprezentaci, ale v Družci na hřišti pomáhá, s čím může. „Teď se chystám na trénink,“ hlásil před skončením Zaměstnanecké ligy, na jejíž konec se přišel podívat.

Turnaji vládla „fotbalová“ firma Metal Trade Comax, a.s.. Ani není divu, v sestavě měla opravdu skvělé fotbalisty jako Martina Fitka, Milana Vošmeru či ředitele Zdeňka Kieryka. Ten chytal i vyšší soutěže za Kladno nebo Velvary, teď je už roky v Doksech v I. A třídě. „U nás se při přijímání dělají speciální pohovory na téma fotbal a s nadsázkou se dá říci, že kdo má v životopisu, že hraje fotbal, je na devadesát procent přijat,“ smál se Zdeněk Kieryk, jehož tým neměl konkurenci.

A aby neměl výher málo, měl štěstí i při losování o cenu od porcelánky Thun, partnera Zaměstnanecké ligy. Vylosován byl Martin Fitko z týmu vítězů, ale docela spravedlivě, protože právě dlouholetá opora nedalekých Tuchlovic byla zřejmě nejlepším hráčem turnaje. A potěšit se s porcelánem mohl na místě s manželkou i malou dcerou.

Makali ale také ostatní a všichni měli ve svých řadách dobré kopáče. Všichni také dostali za svou dřinu správnou odměnu, dárkové balení od dalšího partnera Zaměstnanecké ligy, rakovnického pivovaru Bakalář. Včetně rozhodčích, kteří při nedostatku mužů s píšťalou na Kladensku museli dorazit až ze sousedního Rakovnicka. Pánům Šefarovi, Benešovi i Špidrovi patří velký dík.

Co se týče dalších výsledků, Konecranes and Demag ve skupině nečekaně podlehli EdenredCZ, když soupeř dal hezkou branku a pak neskutečně bojoval a ubránil se. Bylo to největší překvapení dne.

Konecranes and Demag si vylepšili apetit v duelu o třetí místo. Po vyrovnané bitvě s Autodráb spol. s.r.o. musely rozhodnout až penalty, ty zvládli lépe kluci z Konecranes and Demag.

„Co nás trošku mrzí, poslední jsme skončit nechtěli,“ přiznal brankář Josef Průcha. Přestože deset roků nechytal, tak se tenhle čtyřiačtyřicetiletý chlapík v bráně mrskal jako ryba na suchu a předváděl úžasné zákroky. „Každopádně to bylo fajn odpoledne,“ dodal Průcha. Z duše mluvil i ostatním.

Konečné pořadí turnaje

1. místo: Metal Trade Comax,a.s.

2. místo: EdenredCZ, s.r.o.

3. místo: Konecranes and Demag

4. místo: Autodráb spol. s.r.o.