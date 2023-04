Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Zaměstnanecká liga Deníku, turnaj v Sedlčanech, 13. září 2021 | Foto: Luboš Kurzweil

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z okresů Příbram a Benešov, který se uskuteční 26. dubna v Milíně, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal Matěj Štochl, kapitán týmu Seyfor a.s?

Jaké máte ambice v turnaji?

Utužit kolektiv a protáhnout tělo, každým rokem je pohyb náročnější a tak jsme rádi, když se můžeme aspoň trochu s kolegy hýbat a zahrát si.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

V týmu máme nového koně, Lukáše Schöbela, mladého kluka, kdy věříme, že nás utáhne.

Co byl váš dosavadní největší individuální sportovní úspěch?

Fotbalově asi to, že jsem si mohl v jednom týmu zahrát ligu s mým bráchou na Bohemians v Ďolíčku, atmosféra tam byla vždycky jedinečná. Obecně však, že mi sport dal hodně dobrých přátel.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Sparta

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Z české ligy, byť je to spíše moje starší generace hráčů, tak Pepa Jindříšek, Jakub Rada, Marek Matějovský, všichni mají obrovský přehled na hřišti, sebrat jim balon, je téměř nadlidský úkol a dokáží prodat své zkušenosti. Ze zahraničních soutěží Alphonso Davies.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Myslím, že pokud by se tak stalo, tak už jen samotný pocit, že jsme vyhráli, by byl ta největší odměna.