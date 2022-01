Pořádně to v něm vřelo. Hlavnímu kouči už došla trpělivost. Zejména předvedený výkon některých hráčů ho pořádně naštval a s některými si to hodlá zpětně vyřídit. „Frajeři si tam šli zahrát. Zápas jsme odchodili. Nebyli jsme agresivní. Takhle se hrát nedá. Je jedno, jestli se hraje s třetí, druhou nebo první ligou. Tohle je pro mě neakceptovatelné,“ pěnil kouč po zápase. Důrazná domluva tak několik hráčů nemine.

Všichni čekali, že si po debaklu v Norimberku budou chtít Příbramští spravit chuť. Opak byl ale pravdou. Krize a zloba se prohloubila. „Nechápu to, zvlášť když jsme viděli a zažili něco v Německu, jak se fotbal hrát má,“ přemítal Zápotočný.

Příbram je pro mě nejlepší možnost. Jsem doma, říká Wágner

Po prvním poločase ho alespoň trochu uklidnila druhá půle. To bylo ale minimum. „Nějakou kvalitu měla, ale pořád je to málo. Je to o mentalitě, přístupu a charakteru, ten jsme neukázali,“ řekl hlavní kouč Příbrami, který netajil zklamání.

S trenérským kolegou Markem Niklem si tak vytvořili obrázek, se kterými hráči budou počítat a s kým už nikoliv. Pro sebe sama vím, že někteří na to fakt nemají,“ uzavřel příbramský trenér. Další přípravný zápas sehrají Zápotočného svěřenci v sobotu dopoledne, kdy vyzvou pražskou Viktorii Žižkov.