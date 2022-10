„Je to zápas podzimu. Hraje se proti první lize a uvidíme, jak dopadne. Budeme se snažit vyhrát a postoupit dál,“ prohlásil Jakub Zeronik po poslední remíze s Vyškovem. Příbram půjde do zápasu s Teplicemi v parádní formě. Už dvanáct zápasů v řadě totiž drží sérii bez porážky, zatímco jejich soupeř prohrál poslední dvě ligová utkání.

Zeronik po výhře: Bod dobrý, druhý gól jsme ale dát mohli

„Pro nás je to výzva. Pohár můžeme i vyhrát a postoupit do Evropy, takže se budeme snažit postoupit co nejdál,“ uvedl Zeronik. K Příbrami byl los přívětivý. Loni se touto dobou chystala na těžší kalibr, když zajížděla na půdu Plzně. Forma i domácí prostředí hraje nyní pro svěřence trenérského tandemu Marka Nikla a Tomáše Zápotočného.

„Bude platit to samé. Jdeme do toho úplně stejně. Prostě si to s nimi rozdáme. Budeme chtít vyhrát. Když to dopadne, tak jenom dobře. Budeme mít o jeden těžký zápas víc,“ uvedl kouč Nikl. Příbram vyrukuje na Teplice se stejnou hrou jako proti Vyškovu tak i zápasech před tím. „Chceme dávat góly, vytvářet si šance. Myslím si, že by to mohlo být hezké,“ dodal trenér Příbrami.

Příbram ve šlágru remizovala s Vyškovem. Za bod musíme být rádi, řekl Nikl

„Pohár přichází hodně rychle a nečeká náš vůbec nic lehkého, ale chceme ho samozřejmě zvládnout a pak se soustředit dál na zápas na Slovácku," řekl kouč Severočechů Jiří Jarošík. Právě Teplice byly posledním soupeřem, se kterým se Příbram utkala před jejím rozloučením s nejvyšší soutěží. Navíc na domácím stadionu na tým ve žlutomodrém umí. Z posledních šesti zápasů dvakrát vyhrála, třikrát remizovala a pouze jednou odešla poražena.