Poprvé v historii Superligy malého fotbalu to bude někdo jiný než Praha nebo Brno. Do Superfinále se v letošním roce neprobojovali ani obhájci titulu z Hanspaulky, ani historicky nejúspěšnější celek celostátní soutěže Vikingové. O zlato si to v sobotu rozdají Partyzan Příbram a Most. Vrchol sezony přijde na řadu v Podještědském sportovním areálu Český Dub deset minut po půl deváté večer.

Úvodní semifinále mezi Jihlavou a Příbramí skončilo 4:4 | Foto: Malá kopaná Jihlava

Favorit se v tomto utkání hledá jen těžko. „Jedeme na Superfinále nachystaní v plné palbě, ale samozřejmě s pokorou, máme respekt z Příbrami. Jsme sebevědomí a šance vidím padesát na padesát. Kdyby šlo o sérii, možná bych nás pasoval do role favorita, ale v jednom zápase se může stát cokoli. Jsme na vlně, výsledky hovoří za nás, v play-off jsme ještě neprohráli. Nejedeme bláznit, budeme pozorní, ale vidina poháru v Mostě je lákavá,“ přiznal mostecký trenér Vojtěch Benda.

Most sice už Superfinále zažil, ale bojoval jen o třetí místo a před dvěma lety podlehl Blanensku vysoko 3:11. Pro Partyzan jde o premiéru. „Je to o jednom zápase, takže šance budu vyrovnané. To jsme viděli v Lize mistrů mezi City a Interem, kde měl být jasný favorit, ale v zápase nebyl. Myslím, že Superfinále může být nahoru dolů. Uvidíme, s čím přijede Most, ale utkání bude v televizi a chceme, ať nějak vypadá. Zkusíme Most přehrát fotbalem, uděláme pro to maximum, jedeme tam ve velkém počtu. Snad se to povede,“ uvedl příbramský trenér Erik Šlechta.

Obě mužstva se v tomto superligovém ročníku potkala dvakrát a pokaždé vyhráli domácí – Partzyzan 6:2 a Most pak 7:5. „Máme s Příbramí dlouhodobě kladnou bilanci, je u nás ve skupině za tři sezony nás letos poprvé porazila. Naši prohru nepodceňujeme, ani nepřeceňujeme, byly tam chyby, měli jsme jinou sestavu, hráli jsme jinak, než jsme zvyklí. Může jim to dát vítr do plachet, ale víme, kde nás tlačila bota, na tréninku jsme probírali naše chyby,“ podotkl Benda.

Parádní senzace! Příbram si zahraje v malém fotbalu o zlato

Ten očekává opatrný úvod duelu. „Týmy se podle mě budou oťukávat, až druhý poločas nabídne nějaký lepší fotbal. Příbram hraje divným stylem, který nám tolik nesedí, hráči jsou zalezlí, nesnaží se hrát fotbal, čekají na chybu soupeře. Jak hrajeme útočně, což jsme předvedli ve čtvrtfinále i semifinále, spíš dobýváme a pramení z toho chyby, ale nechci říct, že se bojíme. Příbram známe a víme, na co se máme připravit,“ upozornil mostecký kouč.

Zatímco při příbramské výhře v základní části chyběl Mostu Denis Laňka, ve druhém utkání už se nejproduktivnější hráč Superligy malého fotbalu podílel na severočeském triumfu čtyřmi góly. „Most známe, což je výhoda i nevýhoda. U nás doma hrál bez Denisa Laňky, my jsme tam sotva odjeli, takže ty duely se nedají porovnat. Bude to jiný zápas, oba týmy nastoupí skoro v plné palbě. Věříme si,“ řekl Šlechta.

Klíč k úspěchu povede přes uhlídání českého reprezentanta Laňky. „Připravujeme se na něho, je to jejich rozdílový hráč a když ho budeme eliminovat, věřím, že zápas zvládneme. Podařilo se nám to v semifinále s Jihlavou, kdy jsme Jiřího Míču druhý duel odstřihli a bylo to znát, to je náš úkol i s Denisem. Známe ho osobně a víme, jak se mu dostat do hlavy za tři vteřiny, když by nám teklo do bot, máme skryté trumfy,“ usmál se příbramský trenér. „Naše výhoda oproti ostatním je, že v týmu nemáme někoho tak nadstandardního, máme všechny kluky výborné a Most se nemůže připravit speciálně na někoho,“ doplnil.

Penalta ze začátku odsoudila Příbram k porážce. Liberec si zápas pohlídal

Příbram spoléhá na výkony kapitána Jiřího Junka, který ovšem v individuálních statistikách ztrácí na lídra Laňku devatenáct bodů. „Olomouc i Brno jsme se taky snažili brát jako celek, vypíchnu klukům nějaké hráče, což není o kanadských bodech, i když samozřejmě čísla vypovídají. Z Příbrami se mi líbí Junek, má dobře propracovaný systém brankářů, tam je bota tlačit nebude, Beran i Melichar jsou skvělí gólmani, Beran se prosazoval dokonce v útoku. Jsme připravení na všechny varianty, dali jsme si s Alešem Janečkem (vedoucí týmu – pozn. red.) domácí úkoly, sledovali jsme pozorně videa s příbramskými zápasy a něco jsme si z nich vzali, ale náš styl neměníme,“ poznamenal Benda.

Most, to je také roky drilovaný systém s brankářem Ondřejem Bírem jako tvůrcem hry. „Hrajeme tak šestou sezonu, letos se nám daří, takže neřeknu nic nového, že budeme hrát s Bírasem. Řadu let od soupeřů čteme, že vědí, jak hrajeme, ale přesvědčili jsme se, že je strašně těžké to převést na hřiště. Ondra má v noze neskutečnou individualitu, přesně pozná okamžik, kdy se může vysunout, kdy naopak zůstane vzadu a nechá pracovat tým. Naučili jsme se hrát s Bírasem, když udělá pohyb, kluci poznají, zda jde do střely nebo bude přihrávat. Letos nám to sedlo a chceme z toho těžit, nebudeme na jeden zápas něco měnit, hrajeme to samé. Kladu však větší důraz na pokoru a respekt vůči soupeři, abychom nelétali v oblacích. Sezona se nám povedla, v jarní části jsme neztratili ani bod, z toho pohledu budu držet tým spíš při zemi,“ prohlásil Benda.

Zároveň upozorňuje, že Severočeši mají v boji o titul o motivaci postaráno. „Hrajeme letošní sezonu pro Davida Macka. Vezeme jeho dres s číslem jedenáct, aby byl s námi na lavičce. I to nás žene k tomu, abychom dokázali vyhrát,“ zmínil kouč českého reprezentanta, který před dvěma lety podlehl zákeřné nemoci.

Pro mladý příbramský kolektiv hovoří dravé nadšení, jenže zkušenosti z těžkých utkání jsou spíš na mostecké straně. „Zápas bude vysílaný v televizi, nějaký tlak na kluky může dolehnout, ještě to nezažili, ale v mládežnických výběrech nastupovali proti Spartě nebo Slavii, takže by to měli zvládnout. Chceme si užít vrchol sezony a věřím, že to bude hezké utkání,“ podotkl Šlechta, jemuž hráči mohou dát dárek k páteční svatbě. „Potěší mě, když vyhrajeme,“ pousmál se příbramský kouč.

Za svým výběrem stojí také předseda Fotbalové asociace malé kopané Příbram Lukáš Trnka. „Šance na titul jsou naprosto vyrovnané. Most má dobrý tým, ale stejně tak my. Naše parta si skvěle sedla, jádro tvoří hráči, kteří jsou velmi sehraní. A je to jeden zápas, kde se může stát cokoli. Musíme hrát naši hru, být důrazní v soubojích a makat jeden za druhého. V takovém zápase nesmíte polevit ani na minutu. Rozhodovat budou maličkosti. Našemu výběru věřím, že má na to získal titul,“ uvedl Trnka. Přenos finále mužů vysílá stanice ČT sport Plus.