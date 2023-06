Vládu nad ženským malým fotbalem v České republice stále třímá celek Vikings Brno. Zástupkyně největšího moravského města obhájily superligový titul, když v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu zdolaly Partyzan Příbram 5:2.

Brňanky obhájily mistrovský titul | Foto: Petr Hrnčíř

Brňanky navázaly na loňský triumf ze Superfinále v Boskovicích. „Nejhorší bylo, že jsme nevěděly na co se připravit, soupeřky měly v kvalifikaci hodně kontumovaných zápasů, tím pádem jsme neznaly jejich rozpoložení, ani jak budou celkově vypadat. Myslím, že přes to všechno jsme zvládly obhajobu v pohodě,“ popsala brněnská hráčka Denisa Haklová, která nechyběla ani u loňského triumfu.

Ženy Partyzanu ovšem prokázaly kvalitu, vždyť v kvalifikaci za sebou nechaly loňské vicemistryně z pražské Hanspaulky. Jenže Brno bylo nad jejich síly. „Zklamání samozřejmě pořád cítíme, ale nijak velké. S holkama jsme to pojaly bojovně, neměly jsme žádné velké očekávání. Bereme druhé místo jako velký úspěch, moc jsme si Superfinále užily. Nechaly jsme tam všechno, co jsme mohly, ale vyhrály ty lepší,“ uznala příbramská kapitánka Pavlína Dědinová.

Hráčky Vikings poslala do vedení už v první minutě kapitánka Tereza Kubicová, ovšem za tři minuty srovnala Lenka Javůrková. Ještě do přestávky vrátila Brnu vedení Kristýna Komárková. Druhá půle už patřila hráčkám Vikings, které zásluhou dvou tref Hany Ducháčkové a jedné branky Kubicové odskočily na rozdíl čtyř branek. Za Partyzan už jen v závěru snížila Lucie Branžovská. „Došly nám fyzické síly. Doplatily jsme na to, že jsme se bohužel nesešly v takovém počtu, v jakém bychom chtěly, některé holky jely na dovolené, jiné reprezentují Česko na Evropských hrách v plážovém fotbalu,“ poznamenala kapitánka Partyzanu.

Partyzanum těsně unikl titul. Finále s Mostem prohráli na penalty

Brňanky těžily také z toho, že už spolu něco odehrály, vždyť kádr oproti loňsku doznal jen drobných změn. „Hodně holek spolu hraje pohromadě, většina v Líšni, každá se věnuje i velkému fotbalu. Přišlo mi, že jsme víc sehrané než holky z Příbrami. Taky jsme měly víc hráček na střídání, což byla naše výhoda,“ uvedla Haklová.

V příštím roce mohou brněnské hráčky slavit titul potřetí v řadě, čímž by napodobily své mužské kolegy. „Doufám, že budeme vyhrávat co nejdéle. Je super, že na Superfinále hrají i ženy, jde o dobrou akci, na zápasy se dobře dívá. Jsem ráda, že se nám obhajoba povedla a chceme to dokázat i v budoucnu,“ burcovala brněnská hráčka, která se těší na pořádnou oslavu s týmem. „Teprve nás čeká závěrečná, snad to bude dobré,“ usmála se.

Příbramské ženy se malému fotbalu věnují pouze rok a už se probojovaly do Superfinále. Cíl však mají nejvyšší. „Malý fotbal se nám líbí, je dynamičtější než velký. V Příbrami máme super partu, takže jen doufáme, že jsme se zapsaly v nejlepším možném světle a že se příští rok zapíšeme ještě v lepším,“ prohlásila Dědinová.

Vikings Brno – Partyzan Příbram 5:2 (2:1)

Branky a nahrávky: 1. Kubicová (Ducháčková), 23. Komárková (Haklová), 33. Ducháčková (Soukupová), 41. Kubicová (Svobodová), 45. Ducháčková (Chodilová) – 4. Javůrková (Šimandlová), 53. Branžová. Rozhodčí: Havel – Josipovic.

Vikings Brno: Alžběta Suškevičová – Klára Zelená, Tereza Kubicová (C), Daniela Kalášková, Hana Ducháčková, Martina Pitáková, Sára Konečná, Denisa Haklová, Eliška Jůzlová, Hanka Svobodová, Johanka Chodilová, Natálie Soukupová, Kristýna Komárková.

Partyzan Příbram: Hedvika Vacíková – Tereza Řezaninová, Sabina Mehic, Lucie Branžovská, Barbora Laffarová, Iveta Šimandlová, Pavlína Dědinová (C), Lenka Javůrková.