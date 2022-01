Svěřenci Tomáše Zápotočného a Marka Nikla předvedli na jihu Čech výrazně lepší výkon než v týdnu proti Plzni. Úvod z jejich strany byl slibný, mohli jít dokonce do vedení, stoprocentní gólovou šanci Voltra ale zlikvidoval skvěle vyběhnutý Hájek. „Začátek, zhruba třicet minut jsme měli velmi dobrý. Soupeř měl pár pološancí. Poté jsme dostali dva rychlé góly a kluci se trochu sesypali,“ komentoval asistent trenéra Marek Nikl.

Jihočeši chvíli po Voltrově šanci dvakrát udeřili v krátkém sledu a rozhodli o výhře. Nejprve Ondřej Mihálik zamířil zpoza šestnáctky přesně k tyči a z další akce rychle po drtivém tlaku zvýšil Michal Škoda.

Příbramský realizační tým se pokoušel dodat o přestávku impuls pomocí střídání. Hra na hřišti se vyrovnala a podle toho vypadal i projev. Jihočeši až na jednu výjimku kompletně vyměnili kádr. Hosté měli původně v plánu ten samý úmysl, jenomže vyjma A-týmu hrála přípravný zápas i rezerva a také družstvo do 19 let, a proto Zápotočný měl na lavičce jen šest hráčů do pole.

Po změně stran zmizeli šance od obou týmů. Pouze domácí Tolno v ojedinělé šanci trestuhodně minul prázdnou brankou Středočechů. Příbram po obrátce uhrála i vzadu nulu. Oproti Plzni viděl kouč Nikl zlepšení a i přes prohru si dokázal najít plusy do dalšího průběhu zimní přípravy. „Dokázali jsme si, že dokážeme hrát i proti ligovému týmu, což je velké pozitivum,“ uzavřel asistent trenéra. Další duel s jiným prvoligovým celkem sehrají jeho svěřenci za týden. Tentokrát se představí v Mladé Boleslavi. Hrát se bude už v dopoledních hodinách od 10:30.

České Budějovice - Příbram 2:0 (2:0)

Branky: 33. Mihálik, 35. Škoda

SK Dynamo Č. Budějovice: Vorel – Čolič, Brabec, Králik, Sladký – Hora, Krch – Brandner, Mihálik, Mršič – Škoda



1.FK Příbram: Smrkovský – Halinský, Sus, Kvída, Vilotič, Voltr, Nogha Nogha, Procházka, Pilík, Hájek, Čermák