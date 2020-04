Vše Deníku potvrdil prezident příbramského klubu Jaroslav Starka. "Ano. Uzavřeli jsme smlouvu o přestupu našeho dorostence Dominika Maška s týmem Hamburku. Ten by se měl zrealizovat v příštím týdnu," konstatoval s dovětkem, že hráč okamžitě odcestoval do Německa na zdravotní testy.

O Maška byl dlouhodobý zájem ze špičkových zahraničních klubů, třeba z anglické Chelsea. "Vždy jsme zájem těchto klubů ustáli, tentokrát jsme se však pro přestup rozhodli. Svou roli sehrál i fakt, žes ním byli spokojení nejen Dominik, ale i jeho rodiče," dodal prezident 1.FK Příbram.

DOMINIK MAŠEK

Pozice: útočník

Narozen: 10. 7. 1995 v Příbrami

Přezdívka: Domi, Máša

Fotbalový vzor: C. Ronaldo

Koníčky: fotbal, houbaření, tenis, lyže

První ligový start: 28. 5. 2011 v utkání Ostrava -Příbram (0:2)

Reprezentace ČR: U-16 7 zápasů/7 gólů,U17 18 zápasů/7 gólů

Levonohý šikovný odchovanec příbramského fotbalu na sebe svým talentem upozorňuje prakticky od malička. V juniorských reprezentacích již odehrál pětadvacet zápasů, v nichž nastřílel čtrnáct branek. Do českého výběru U16 nakoukl jako čerstvě patnáctiletý a jen o půl roku později nastoupil poprvé i za U17, s níž následně absolvoval celou kvalifikaci i závěrečný turnaj Mistrovství Evropy.

Protože pravidelně cestoval na stáže do nejlepších evropských klubů, často se spekulovalo o jeho odchodu do ciziny. Mašek však nikdy dres Příbrami nesvlékl. Hraje za ní od malička. Od Litavky se bude stěhovat poprvé ve své kariéře.

Jeho talent několikrát ocenili i fotbaloví odborníci a trenéři v různých anketách. Na Galavečeru neprofesionálního fotbalu byl dvakrát po sobě - za rok 2010 a 2011 -vyhlášen nejlepším fotbalistou roku České republiky v kategorii mladší dorost. Cenu převzal také v anketě Příbramského deníku pro Nejúspěšnějšího sportovce Příbramska roku 2011, kde obsadil v kategorii jednotlivců do 18 let druhé místo. V roce 2009 byl také členem výběru Středočeského kraje, který vyhrál letní Olympiádu dětí a mládeže.

"Dominikův přestup je opět velkým vyznamenáním nejen pro naší mládež, ale celý náš klub. Určitě to je pro něj posun dál a věřím, že se mu bude dařit rozvíjet svůj talent. Výši přestupové částky nebudeme zveřejňovat. Určitě budeme sledovat, jak se mu bude dařit. Přeji Dominikovi hodně štěstí v další kariéře," komentoval přestup šestnáctiletého mladíka Petr Větrovský.

Mladý útočník se v německém klubu sejde s dalšími českými fotbalisty Jaroslavem Drobným, Davidem Jarolímem a Miroslavem Štěpánkem, který hraje především za rezervu.

Syn bývalého ligového hráče Jaroslava Maška má na svém kontě už i čtyři starty v Gambrinus lize. Mezi muže se mu podařilo proniknout jako nejmladšímu v historii. Když střídal v závěru utkání s Ostravou, bylo mu 15 let a 322 dní. V podzimní části probíhajícího ročníku nastřílel za dorost Příbrami v 17 zápasech 13 branek.

Mašek není prvním hráčem, který z Příbrami míří do zahraničí. Před třemi lety na sebe svými výkony upozornil slavný Celtic Glasgow tehdy devatenáctiletý Milan Mišůn. Vinou dlouhého zranění se však do kádru prvního týmu neprobojoval. V zahraničí hráli i další odchovanci příbramského fotbalu - Miroslav Slepička a Tomáš Zápotočný. Ti však před přestupem do ciziny nejprve hráli v jiném českém týmu.