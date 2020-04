„Na začátku proběhlo představení hráčů obou týmů a zazněla hymna ligy mistrů. Ze záznamu pak ještě byly puštěny pro pobavení komentáře Jaromíra Bosáka. Už před začátkem utkání došlo i na několik společných fotografií,“ začal své vyprávění o podařené akci jeden ze statečně bojujících domácích fotbalistů Stanislav Tichý.

Podél postranních čas se nashromáždilo kolem pěti stovek fanoušků. Někteří místní, jiní poměrně z daleka. Jeden dokonce dorazil až z Českého Brodu, jen aby viděl Horsta Siegla.

Ten svůj tým poskládal opravdu hvězdně. Co jméno, to pojem. Jediným v modrém dresu, kdo neměl na svém kontě ligový start, byl herec a režisér Jakub Kohák. „Utkání bylo v duchu fair play, hrál se otevřený fotbal na obou stranách za velkého vedra. Na hostech byla viditelná fotbalovost a chuť kombinovat, což nám dělalo problémy,“ přiznal Tichý, který zařídil první gól zápasu. Využil špatné komunikace Müllera s Blažkem, uvolnil Mirka Čejdu, a ten již dával do prázdné svatyně.

Okamžitě po rozehrávce vzali otěže utkání do svých rukou bývalí prvoligisté a rychle otočili skóre ve svůj prospěch.

Během utkání probíhaly různé komunikace hráčů s diváky. Hlavně Vízek s Kohákem hýřili vtipem. Během přestávky proběhlo několik focení s diváky.

Ve druhém poločase využila domácí stará garda toho, že měla více hráčů na střídání. Sigi team dorazil pouze se dvanácti hráči, a tak po změně stran spíše udržovala svůj náskok.

Dublovice během druhého poločasu vystřídaly brankáře a na poslední tři minuty dokonce poslaly na hřiště najednou úplně všechny hráče, ale na vítězství jim to ani tak nestačilo. „Kromě známých hráčů na hřišti byl k vidění také jeden z výborných bývalých fotbalistů Sparty mezi diváky. Martin Frýdek se u fotbalu velmi bavil a užíval si společnost kamarádů,“ dodal Stanislav Tichý.

Po závěrečném hvizdu se ozval pro hráče obou týmů mohutný potlesk z řad diváků, kteří si fotbalové odpoledne za organizace M. Procházky velmi užili. Pak již následovalo focení a šance pro lovce autogramů z řad diváků i hráčů domácího týmu.

SG Dublovice – SIGI team 8:10 (2:5)

Nejlepší střelci: D. Krůta 2 – Kohák 3. Diváci: 500.

SG Dublovice: Z. Míka (D. Burian) – Rozvoral, Mar. Čejda, Mir. Čejda, R. Procházka, R. Jiráček, D. Svoboda – F. Čermák, M. Procházka, Z. Matucha, R. Beňo, S. Čihák, J. Ballon, V. Haas – L. Malý, D. Krůta, S. Tichý, M. Dolenský, Tesárek, J. Beneš, J. Sůsa. Trenéři: L. Bém a M. Škarda.

SIGI team: J. Blažek – M. Miller, J. Novotný, Jar. Černý, P. Vrabec – I. Ulich, I. Hašek, L. Vízek, H. Siegl – T. Jun, J. Kohák. Střídal: Siegl ml.