Zpátky v čase: Brémy si na Příbram nepřišly! Plichtu zařídil Matoušek

/FOTOGALERIE/ V návratech Příbramského deníku se podíváme do doby relativně nedávné. A sice do července roku 2018, kdy se fotbalisté 1. FK Příbram postavili během letního soustředění v Rakousku proti Werderu Brémy. Středočeši v souboji s bundesligovým týmem tehdy podali velmi dobrý výkon a obstáli nejen herně, ale i výsledkově, když uhráli překvapivou, ale o to cennější remízu 1:1, kterou nezařídil nikdo jiný než klenot jménem Jan Matoušek.

Přípravné utkání 1. FK Příbram - Werder Brémy 1:1. | Foto: Deník / Karel Smetana