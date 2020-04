Samotnému zápasu předcházela zábavná show, kterou dirigoval všeuměl a bavič Jakub Kohák doprovázený fotbalovou erudicí televizního komentátora Pavla Čapka. Společně navnadili zaplněný stadion na zápas o všechno. Pavel Čapek umocnil důležitost utkání předzápasovými televizními rozhovory s hráči a trenéry. Mistr světa a Evropy ve freestyle fotbalu Honza Weber rozproudil krev fanoušků svými triky s fotbalovým míčem i bowlingovou koulí a nechal diváky, aby si zasoutěžili. Dvojice Kohák – Čapek vyzpovídala i oba patrony – na straně Rožmitálu bývalého brankáře mj. Slavie, Tottenhamu nebo Queen´s Park Rangers Radka Černého a držitele mistrovských titulů ze čtyř zemí se Spartou, CSKA Moskva, Chelsea a Celtikem Jiřího Jarošíka. Oba mají zkušenosti z Anglie, a tak zápas v sobě nesl lehký nádech nejsledovanější ligy světa Premier League.

Rožmitál po celý zápas doháněl ztrátu, ale nakonec se radoval ze dvou bodů. V tabulce poslední Březnice vedla 1:0, domácí srovnali. Březnice opět šla do vedení 2:1, ale Rožmitál znovu vyrovnal. Těsně před přestávkou dala Březnice zásluhou patnáctiletého Karla Češky třetí gól a držela vedení až do úplného závěru. Jenže v 90. minutě přece jen Rožmitál z přímého kopu vyrovnal na 3:3 a každý tým bral po bodu. Rozhodnout musely penalty. Březnice v nich vedla 3:1, jenže Rožmitál otočil i dlouhý penaltový rozstřel. Druhý bod přiřkla domácím až osmá série penalt a výsledek 6:5! V rámci projektu Dneska první liga! se domácí tým dočkal výhry vůbec poprvé!

Než se patron Rožmitálu Radek Černý stihl pořádně podělit o radost se svými hráči, už se ocitl nad hlavami domácích fotbalistů, kteří pro něj nachystali kdysi tak populárního „hobla". „Hobla jsem snad nikdy nedostal. Největší euforii jsem zažil, když jsme s Tottenhamem v Ligovém poháru v odvetě semifinále po dlouhé době porazili Arsenal 5:1 a všichni byli u vytržení," řekl Radek Černý, který jako trenér brankářů ve Slavii byl už v sobotu blízko zisku titulu, ale o nejcennější domácí trofej bude muset Slavia stále ještě bojovat v sobotu proti Brnu.

Na utkání nemohl chybět ani předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Miroslav Liba, který si odpoledne v Rožmitálu užíval. „Krásné, dramatické utkání. Přišel nám rekordní počet diváků, kteří po celý zápas mohutně fandili, a byli za to také odměněni výborným fotbalem, enormním nasazením všech hráčů a krásnými góly. Ze všech aktérů byla cítit obrovská touha v tomto utkání uspět a také si odpoledne co nejvíce užít. Každou chvíli jsme slyšeli od diváků potlesk a všechno vygradovalo strhujícím závěrem zápasu s vyrovnávacím gólem a nervydrásajícím penaltovým rozstřelem. Utkání v Rožmitálu beze zbytku naplnilo poslání projektu, aby se všichni přítomní fotbalem bavili a měli z něho radost."

Utkání rozhodovala čtveřice žen, které zápas zvládly s naprostým přehledem. Na ženy mysleli i organizátoři. Slečny i paní, které nevydržely dvě hodiny u fotbalu, mohly využít manikérku a také profesionální vizážistku, aby jim poradila s líčením. A obě dámy pomáhající zvýrazňovat krásu našich žen se po celou dobu nezastavily. Radost měl i jeden místní fanoušek, kterému se podařilo v tipovací soutěži trefit přesný výsledek 3:3. Ocenění za počin dne se dočkal i kotel Rožmitálu, který svůj tým povzbuzoval za pomocí bubnů a také speciální sirény.

Výborná nálada se přenesla i na specialitu projektu, kterou byla pozápasová „Tiskoffka" určená pro všechny aktéry i fanoušky. Na ní se rozebírá utkání, trenéři i patroni hodnotí klíčové momenty a ke slovu se dostanou i hráči a fanoušci.

Jako první se k zápasu vyjadřoval trenér Březnice Jan Ščevík: „Doutná ve mně zklamání, protože jsme byli blízko vítězství. Výsledek je ale spravedlivý, Rožmitál nás fyzicky přehrál. Penalty už jsou loterie a gratuluji soupeři k výhře." Patron Březnice Jiří Jarošík na hostujícího trenéra Ščevíka navázal: „Ve druhé půli nám chyběly síly. Musím domácím pogratulovat, co dokázali otočit. Chybělo nám i štěstíčko Kuby Koháka. Tohle se podaří snad jedině, když já jsem na druhé straně," dal vzpomenout na obrat z 0:3 na 4:3 v prvním utkání projektu Dneska první liga!, kde byl Jiří Jarošík také na straně poražených. Jakub Kohák následně pronesl: „Nechápu, jak jsi s tímhle mohl vyhrát všechny ty tituly."

Domácí trenér Miroslav Troch byl pochopitelně spokojený: „V první půli nás Březnice za dvě naše chyby potrestala dvěma góly. Ve druhé půli Březnice měla šance, ale naštěstí nedala a my je pak v penaltách dohnali, za což jsme moc rádi." „Bylo to hodně specifické utkání a u Rožmitálu jsem cítil nervozitu. Ale kluci si věřili, že to dotáhnou. Ukázali, že mají nervy jako špagáty a dokázali výhru urvat na penalty," konstatoval Radek Černý.

Svým typickým pak způsobem (ne)viděl utkání Jakub Kohák. „První poločas jsem v podstatě neviděl, protože jsem se pořád podepisoval. Ale poslední gól jsem viděl. Čekal jsem marast, hrůzu a běs, slotu a psotu. Utkání mělo kvalitní atmosféru a hrálo se hodně rychle. Tak rychle jsem neběžel ani ve škole na oběd. Bylo to krásný, všem gratuluji k parádnímu výkonu."

Při rozboru prvního gólu Jakub Kohák poznamenal, že ránu na první tyč by asi měl gólman chytat. Radek Černý se jako brankář hned ozval. „Tys toho asi hodně odchytal…" Ale naběhl si. Jakub Kohák okamžitě kontroval: „Odchytal. Dokonce je o tom natočený celý seriál," připomněl Jakub Kohák svou postavu ze známého seriálu Okresní přebor.

Domácí veterán Jan Mikuláš, který se vrátil do áčka ze staré gardy, trefil hlavou břevno. Přiznal ale, že tréninky nestíhá. Jakub Kohák bleskově reagoval. „Já taky nestíhám trénovat, ale není to vůbec znát." Gól na 3:2 pro Březnici Jakuba Koháka nenechal v klidu a přidal další hlášku. „Gól do šatny, jak my říkáme garderobiér. A dal ho Karel Češka, kterému je 15 let. Trefil se i brácha Vašek, takže doma určitě dostanou dvojitou porci polívky nebo guláše."

Jiří Jarošík čelil otázce na Josého Mourinha, pod nímž hrál v Chelsea. „Vyžaduje stoprocentní koncentraci na zápas. Co hráč dělá ve svém volnu ho nezajímá. Jsem rád, že mi dal šanci. Byla to úžasná zkušenost. S médii si hraje záměrně, má to rád. Teď hraje snad o svou devatenáctou trofej, tak se může tvářit trochu nabubřele, ale jinak je to normální člověk."

Na osm let v Anglii vzpomínal také Radek Černý, který naznačil, čím bychom se také měli inspirovat. „V Anglii se ctí fair play. Hraje se férově a nesimuluje se. Hra pak má větší spád a pořád se něco děje. Ve vysokém tempu se pak hraje i lepší fotbal. A pokud jde o atmosféru, tu teď máme v Edenu srovnatelnou s Anglií."

Právě atmosféra byla skvělá při zápase i na „Tiskoffce". Po skončení oficiální „Tiskoffky" domácí fanoušci pokračovali ve své vlastní tiskové konferenci. Fotbalové odpoledne, které si nesmírně pochvalovali, hodnotili až do pozdních nočních hodin. Radost z fotbalu a dobrou zábavu budou moci zažít fotbaloví fanoušci i za dva týdny při závěrečném jarním duelu projektu Dneska první liga! Hřebeč – Unhošť.