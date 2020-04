Co pro vás dnes znamená elektronická a taneční hudba? Relax, pařba, festival, nasazená sluchátka, víkendové povyražení nebo něco jiného?

Všechny atributy, které byly vyjmenovány, patří k mým synonymům hudby. Ještě bych dodal, že mě nabíjí nejen elektronická, ale vesměs jakákoliv oblíbená hudba. Dodává mi spousta inspirace a odhodlání do života.

Po delší pauze se představíte na festivale Kačeři. Pamatujete si ještě, co jste na tomto festivale hrál na prvním ročníku letního vydání v roce 2005?

Tak skladbu od skladby si nepamatuji, ale vzpomínám si spíše na různé prolínání stylů, přeci jenom první ročník byl opravdu ten pravý underground…

Nyní si na Elektro Kačerech zahrajete s legendou DJ Loutkou. Dáte si s ním v zákulisí panáka? A na co si asi připijete?

Na jeho set se opravdu velmi těším! Něco k pití si s ním určitě dám, myslím, že Rychlý špunty to asi nebudou…(smích) Asi si ale rozhodně připijeme na zdraví!

Jak jste se vlastně k mixování hudby dostal a co vás na něm nejvíce fascinuje?

K mixování hudby jsem se dostával postupně. V osmnácti letech jsem si začal hrát, to pokračuje vlastně dodnes. Dnes už chci postupně pomalu přesedlat na živé hraní, takže o dýdžejingu už se moc nedá mluvit. Dýdžej může dnes být každý, takže chci dělat vše proto, abych se nějakým způsobem odlišil a hrál své věci. Myslím , že tito Kačeři budou poslední, kde budu hudbu mixovat.

Pro mě je to rozhodně těžká otázka, kvalitních skupin a interpretů je tolik, že si netroufám říct ani jedno jméno.Na technu si každý člověk najde to své. Já v něm, ale nejenom v technu, hledám inspiraci a náboj. Jak bych jim to asi nijak vysvětlil, nerad někomu něco vysvětluji, když vím, že to jsou zarytí fanoušci úplně jiné sféry hudby. Jako je nabíjí ta jejich hudba, tak mě nabíjí ta má .

Co byste popřál Kačerům do dalších let?

Ať se stanou festivalem s velkou tradicí, který stále přiváží nová a neokoukaná jména! A hlavně plné parkety!



Poslední otázka. Mohl byste ve zkratce popsat, jak bude vypadat váš večer tuto sobotu na Kačerech?

Bude to výběr pecek které jsem na všech ročnících kačer, kdy hrál, takže si myslím , že je se na co těšit.