/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Spartaku Příbram zakončili povedený podzim sezony 2017/2018 vítězstvím v Novém Strašecí, kterému nadělili šest branek! Připoneňte si průběh zápasui tak, jak o něm tehdy informoval Příbramský deník.

Fotbalisté Nového Strašecí v závěrečném podzimním kole prohráli s Příbramí 0:6. | Foto: Deník / Rod Josef

Zápas ve Strašecí vyšel hráčům Spartaku se vším všudy. Od druhé minuty se dostali do vedení, když se krásně prosadil Mora po neméně pěkné akci Voříška. To domácí zarazilo, protože se evidentně chtěli spoléhat na pevnou obranu a co nejdéle držet nerozhodný výsledek.