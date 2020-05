Že se jedná o výjimečný den, bylo vidět už na divácké návštěvě dopoledního duelu A-týmu. Nejlepší kulisu však měla zápolení dětí. A atmosféra byla o to bouřlivější, že se domácí kluci dostali až do finále celého turnaje.

Utkání starých gard předcházelo předání upomínkových dárků nejstarším členům SK SPARTAK Příbram a také pozdrav z FC Barcelona, který na hrací ploše vyřídil člen tohoto španělského klubu. Při večerním posezením proběhla řada vřelých setkání a vše uzavřel ohňostroj.

Výsledky

A-tým: Spartak Příbram - Ostrá 1:4 (0:0)

Branky: 62. Sláma - 70. Sirový z pk, 75. Dozorec, 79. a 82. Petlička.

SPARTAK Příbram: Zykán – Dvořák, Janů, Suchý, Hotový – Matějka (60. Smejkal), Štochl, Ivaník, Dražan, Hušek – Sláma.

Ostrá: Pokorný – T. Moudrý (65. Remenec), Doseděl, Kouba, Sedlák – P. Moudrý – Nedorost, Dozorec, Sirový, Petlička (87. Doseděl ml.) –Štěch (83. Cabrnoch).

Turnaj starších přípravek

Skupina A: 1. SK Spartak Příbram (13:5) 9 b., 2. Vikt. Žižkov – červení (13:7) 4, 3. Milín (2:12) 3, 4. Tn. Rakovník (3:7) 1.

Skupina B: 1. Rožmitál (17:9) 7 b., 2. Vikt. Žižkov – bílí (5:9) 6, 3. Hořovicko (7:7) 3, 4. Bohutín (5:8) 1.

O 7. místo: Rakovník – Bohutín 1:1, penalty vyhrál Rakovník. O 5. místo: Milín – Hořovicko 1:1, penalty vyhrál Milín. O 3. místo: Žižkov bílí – Žižkov červení 3:3, penalty vyhrál bílý tým. Finále: Spartak Příbram – Rožmitál 2:3.

Gardy: Spartak Příbram - Klub fotbalových internacionálů ČR 1:3 (0:1), pk. 4:5

Branky: 43. Juračka - 23., 35. a 56. Veselý. Hráno 2x30 minut.

Sp. Příbram: Solnař, Bodnár – Burda, Leder, Straka, Mikšík, Kareš, Havrlík, Staroba, Mašek, Kotrbatý, Ureš, Lantora, Lédl, Juračka, Hájek, Fröhlich, Smejkal, Šimků. Trenéři: Mára a Mišůn.

Klub fotbalových internacionálů České republiky: Bobok – Mlejnek, Čabala, Jeslínek, Štambacher, Fiala, Samek, Veselý, Ondra, Kuchař, Hunal, Vašíček, Horňák.

Rozhovor

Prezident SK Spartak Příbram Vladimír Králíček byl po slavnostním dnu spokojený. Prozradil to v rozhovoru pro náš deník.

Podařilo se vám uskutečnit vše, co jste pro sobotní den naplánoval?

Program slavnostního dne pro Spartak se podařilo naplnit stoprocentně! Zejména super bylo, že se vydařila objednávka i na počasí a celý den bylo nádherně.

Splnily oslavy vaše očekávání?

Splnily, ale… Minulý týden jsem vyslovil přání o tisíci lidech při utkání staré gardy, věřil jsem aspoň ve tři sta diváků. Nakonec odhadem jich bylo asi dvě stě třicet. Velké zklamání cítím v nezájmu o oslavy ze strany města. Nikdo se oficiálně nezúčastnil. Starosta se omluvil, pana radního Molnára jsem zahlédl mezi diváky. Kde byli místostarostové, či předseda sportovní komise? Smutné a zároveň to něco svědčí o radnici.

Zajímavá určitě byla přítomnost pána z FC Barcelona…

Určitě. Pan Alfredo Jimenes de Tena je členem FC Barcelona a má kontakty s vedením tohoto světového klubu. Obdobně jako před pěti lety, tak i nyní nám přivezl blahopřejný dopis od prezidenta FC Barcelona. Krásné!

Věděl jste, že přijede?

Věděl jsem, že přiletí a připravili jsme mu v Příbrami zajímavý program. O dopise jsem však nevěděl.

Stihl jste sledovat některý ze zápasů?

Sledoval jsem vše, i když ne úplně soustředěně. Měl jsem plno povinností a set-kání.

Už jste slyšel nějaké ohlasy na oslavy?

Slyšel jsem samou chválu. Všichni byli nadšeni průběhem oslav, bavili se až do půlnoci a volali po tom, že bychom takovéto akce měli dělat častěji, nejen při oslavách. Budeme o tom přemýšlet.

K narozeninám ještě chystáte uspořádat historické fotografie do knihy. V jaké fázi máte tento úkol?

Ano, do konce roku bychom chtěli uspořádat fotoknihu o historii Spartaku. Dáváme dohromady fotografie, retušujeme… Nejstarší foto je z roku 1921. Potřebovali bychom fotky z let 1894 – 1921, třeba i z okolí areálu.

Co přát Spartaku do dalších let?

Všem přeji zdraví a pohodu. Přeji, aby byla zabezpečena trvalá podpora mládeže ze strany města a státu. Aby se areál dále rozvíjel a abychom zde vychovávali kluky, co mají rádi fotbal.