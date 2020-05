„Byl to pěkný zápas. Ajax svého soupeře jasně přehrával. To, jak vypadá konečný výsledek, vypadal i obraz hry na hřišti," komentoval zápas otec talentovaného fotbalisty Václav Černý starší. Premiéru svého syna v prestižní soutěži si nemohl nechat ujít. A cestování rozhodně nelitoval. „Vašek hrál dobře. Má velký podíl na tom, že se zápas takto odvíjel a dopadl. Na první dva góly přihrál, u dalších byl také. Měl další krásné momenty, určitě byl vidět," chválil Černý výkon svého potomka.

Před utkáním byli považováni za favority hráči francouzského velkoklubu, v zápase ale neměli šanci. Třemi góly je pokořil záložník Van de Beek, dalšími dvěma pak Černého kolega z útoku El Idrissi. Debakl pařížského celku dokonal z penalty Riedewald.

Černý vydržel na hřišti celý zápas, mohl si tedy vychutnat sladké vítězství až do konce. Jen připomeňme, že UEFA Youth League je soutěž pro výběry hráčů do 19 let a Černému bude za měsíc teprve sedmnáct…

„Vašek pracuje na tom, aby jednou hrál i velkou Ligu mistrů. Perfektně se v Amsterdamu zabydlel, umí výborně holandsky, maká. Na Ajaxu jsou s ním spokojení," dodal Václav Černý starší.

Ajax Amsterdam – Paris Saint Germain 6:1 (3:0). Branky: 16., 55. a 62. Van de Beek, 31. a 40. El Idrissi, 86. Riedewald z pk – 73. Demoncy.

Ajax: Groothuizen – Savastano (56. Sno), Riedewald, Mirani, Sanniez – Nouri (58. Dekker), El Mahdioui (63. Bay), Van de Beek – Černý, El Idrissi, Murič.

PSG: Descamps – Georgen (73. Goncalves), Batubinsika, Eboa Eboa, Toure – Labissiere, Mavinzi, Demoncy – Augustin (63. Romil), De Sa Perreira (63. Gallart), Meite.

Druhé utkání skupiny F: FC Barcelona – APOEL Nicosia 3:0.

Černý byl z premiéry nadšený

Jaký máte pocit ze svého výkonu při premiéře v juniorské Lize mistrů?

Jako první musím říct, že se nám utkání povedlo jako týmu. Hráli jsme přesně co jsme chtěli a dokázali jsme být produktivní. Co se týká mého výkonu, já nikdy nechci říkat, že jsem spokojený. Vždy jde vše lépe. Musím přiznat, že mám ze svého výkonu dobrý pocit a moc jsem chtěl, aby to tak dopadlo.

Splnil zápas vaše očekávání co se týká celkové atmosféry?

Bylo to možná ještě nad očekávání! Určitě jsem věděl, že to nebude zápas jako každý druhý. I co se týká médií, tak fanoušků tady v Amsterdamu. Je to víc na očích, víc lidí se o to zajímá. Když pak už byl den zápasu, soustředil jsem se jen na utkání, to bylo nejdůležitější. Na zápase byla atmosféra fakt úžasná! Nevím jestli jsme to tak brali, protože jsme věděli, že to je náš první zápas ve skupině, ale já sám to fakt cítil jiné.

Přihrál jste na dva góly, k dalším jste také přispěl. Měl jste sám šanci skórovat?

Všechno to byly krásné akce. Já jsem na oba přihrával po akci jeden na jednoho, kdy jsem obešel obránce a připravil to, dá se říct, před prázdnou branku. Od té doby se mi hrálo fantasticky! Určitě jsem šanci měl. Ve druhé půlce jsem netrefil ideálně centr ze strany a gólman to vyrazil na roh. Byly tam ještě střely. Doufám, že jsem si to tedy nechal na příště proti Apoelu (smích).

Vyhráli jste velikým rozdílem, přestože před utkáním jste nebyli favority. Čím jste PSG zaskočili, co byla vaše největší zbraň?

Je pravda, že takhle jasný výsledek nikdo nečekal. Před zápasem byl mírným favoritem PSG. To, co se pak odehrálo na hřišti však vypadalo úplně jinak. Myslím, že měli velký problém s naším napadáním rozehrávky, blok jsme měli vysoko a získávali jsme míč na útočné polovině. Byli jsme lepší i kombinačně. Další věc, co se nám dařila, bylo proměňování šancí.

V dalších zápasech vás čekají APOEL a především obhájce loňského prvenství FC Barcelona.Jaké s nimi očekáváte zápasy?

Skupina, která byla pro nás vylosovaná, je fakt úžasná. Jak co se týká skvělých a zajímavých zápasů, tak také cestování na skvělá místa. APOEL neznáme, takže si to s nimi jedeme rozdat, ale Barcelona, to není asi potřeba moc komentovat (smích). Nejlepší zápas, co si můžeme v této kategorii zahrát a porovnat, jak na tom opravdu jsme.

Koho považujete za největšího favorita juniorské Ligy mistrů?

V Ajaxu nás učí myslet vysoko, s tím, že chceme vyhrát všechno! Takže říkám nás. Ale samozřejmě týmy jako Barcelona, Benfica, Chelsea a další, to jsou všechno výborné akademie.

Už jste také rozehráli i domácí soutěž. Jak se vám v ní vede?

Zatím výsledkově ne tak, jako v Lize mistrů. Jedna výhra s N.E.C a dvě remízy s Utrechtem a ADO Den Haagem. Takže je na čem pracovat. Mě se střelecky daří, z těchto tří zápasů jsem se trefil dvakrát.