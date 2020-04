„Jsem pyšný, že jsme se dostali až k tomuto momentu. Moc děkuji všem, kteří se na tom podíleli," řekl tehdy Petr Větrovský, který byl autorem myšlenky na vznik tohoto subjektu. Pro své plány dokázal nadchnout bývalého ministra Josefa Dobeše, jež se stal předsedou představenstva Akademie 1.FK Příbram.

Právě Dobeš se ujal moderování včerejší tiskové konference. Přivítal na ní několik vzácných hostů, včetně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka nebo středočeského hejtmana Josefa Řiháka. Oba přislíbili, že pokud to bude jen trochu možné, tak příbramskou akademii ze své funkce podpoří. Přítomen byl i příbramský starosta Pavel Pikrt, místopředseda českého fotbalového svazu Milan Berbr a prezident 1.FK Příbram Jaroslav Starka.

Patronem otevření akademie se stal Zdeněk Grygera.

„Já mám velkou radost z toho, že se podařilo akademii udělat. Poděkování za to patří panu ministrovi, panu hejtmanovi a lidem ze svazu, bez jejichž podpory by to nešlo. Díky také našemu šéftrenérovi mládeže Pavlu Tobiášovi a vlastně všem našim trenérům, protože svou práci dělají velmi dobře už dlouho a i díky tomu jsme se do vzniku akademie mohli pustit. A samozřejmě největší dík patří Petru Větrovskému, který má na vzniku největší zásluhu. Takže ještě jednou vám všem moc děkuji a ať se nám daří!" řekl Jaroslav Starka.

„Hráči sem začnou najíždět před začátkem letních příprav. V tomto termínu začne tedy akademie fungovat naplno. V tuto chvíli máme k dispozici třiadvacet lůžek, které stačí na pokrytí našich potřeb," prozradil generální ředitel příbramského fotbalového klubu Petr Větrovský.

Akci si nenechala ujít řada známých osobností českého fotbalu – Dagmar Damková, fotbalisté Marek Suchý, Petr Švancara nebo Lukáš Vácha, či asistent reprezentačního trenéra Karel Krejčí.