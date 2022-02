Hvězda kanadské gastronomie? Hranolky, sýr a omáčka

Hranolky rozmočené v zahuštěné omáčce z masového výpeku posypané cucky sýrového tvarohu? Nezní to lahodně, nevypadá to lahodně, ale rozhodně to lahodně chutná. Kanadský pokrm poutine je hvězdou rychlého občerstvení posledních let a setkat se s ním můžeme už i v Česku.

Poutine je kanadským národním jídlem. | Foto: Shutterstock