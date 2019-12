Hasiči dostali nové vybavení. Šlo hned do akce

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Už dost slavení, skončilo rozkoukávání - a honem do práce. To by mohli říci profesionální hasiči z Příbramska, kdyby jejich noví pomocníci nebyli z kovu, ale z masa a kostí. V uplynulém týdnu dostali tři velkokapacitní lafetové proudnice Blitzfire HE Max Force, které lze umístit tam, kde je potřeba - a hasí samy.

Profesionální hasiči z Příbramska dostali nové vybavení. | Foto: HZS Středočeského kraje