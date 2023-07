Hasiči se vrátí v čase skoro o sto let. Vrančický tuplák slibuje skvělou zábavu

/FOTOGALERIE/ Do třicátých let minulého století se vrátí Vrančice ve svátečním dni 5. července, kdy se u místního rybníka odehraje hasičská akce Vrančický tuplák. A bude to veselý návrat, s hasiči v dobových uniformách, recesistickou štafetou, originálním představením hasičské techniky a večerní zábavou. Soutěž se koná jednou za pět let, letošní ročník je jubilejní.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vrančický tuplák 2012. | Foto: Markéta Jankovská