„I přes mrazivé počasí se v přírodě na vodních plochách v dohledné době nevytvoří natolik silný led, aby bylo pro člověka bezpečné na něj vstupovat,“ upozorňují hasiči.

Nejde přitom jeden o lidi. Varování se týká i tvorů, kteří většinou bývají lehčí – a mimo to svou váhu ještě rozkládají ne na dvě, ale na čtyři nohy. Ano, řeč je o potřebné opatrnosti při venčení psů. „K prvnímu případu jsme letos už vyjížděli,“ poznamenali hasiči. Bylo to ve čtvrtek odpoledne na Příbramsku; v Rožmitále pod Třemšínem přímo pod zámkem. Pes zaběhl na led, který zamrzlou hladinu pokrýval jen zčásti – a bylo to. A na první pohled bylo zřejmé, že pomoc člověka bez výbavy, byť by si lehl na břicho a roztáhl ruce i nohy, by nikam nevedla; leda k ohrožení dalšího života. Museli přijet hasiči se záchranným plovákem, který pak po tenkém ledu opatrně posouvali.