Zatímco už na jaře a dále o prázdninách se konaly postupové soutěže, kdy se dobrovolní hasiči utkali v požárním útoku, letošek je zcela jiný. Po letních festivalech tak jde o další typ zábavy, kterou zmařil koronavirus.

Letošní ročník postupových soutěží byl zrušený bez náhrady – letošní rok tak bude ve statistikách plonkový, zmařený koronavirem. „Postupové soutěže byly z rozhodnutí vedení sdružení zrušené. Veškeré termíny jsou přesunuté na příští rok do stejných lokalit,“ uvedl Václav Jankovský, starosta Okresního sdružení hasičů Příbram.

Jak vysvětlil, v květnu končí základní kola – ta se odehrát nemohla. „To bylo ještě vše zavřené, tak se neuskutečnila. Nebyl základ, tak se nic nemohlo odehrát dál,“ vysvětlil. Zkušenost i z jiných okresů je ale taková, že zrušení přijali hasiči s všeobecným pochopením. Představa rozzuřených hasičů, že nemohou vyrazit na tradiční soutěže, je tak velmi mylná.

Podle jeho slov si ale řada sborů dělá své pohárové soutěže. Pro sbory to je ale podle Václava Jankovského značný problém, co se týká nejistoty; pokud by někde v okrese vzniklo ohnisko koronaviru, mohou být podobné akce zrušené. „Je to logicky na pováženou, jestli se do toho pouštět v této době. Nedávno jsme aktualizovali kalendář, polovina sborů řekla, že události buď nepořádají, nebo jen v omezené podobě, obavy tu jsou stále,“ řekl. Svoji roli hraje i to, že hasiči nechtějí riskovat, že se objeví na soutěži někdo nakažený, kdo pak nemoc rozšíří dále.

Třebaže postupové soutěže se letos neodehraje, například Brdská liga se konat bude, první dvojkolo se odehraje již o víkendu 25. a 26. července. Jakub Čermák, předseda rady Brdské ligy v požárním útoku, je spíše optimistou, co se týká koronavirové situace. „Brdská liga je regionální soutěž, navštěvuje ji do 500 lidí. Věřím tomu, že taková opatření, jako byla předtím, se už neudělají,“ odpověděl na otázku, zda se neobává, že by případná nařízení mohla soutěž stopnout.

Podle jeho slov ale převládá nadšení, že hasiči budou moci soutěžit. „Lidé byli dlouho zavření doma, spíše se těší, opravdu rádi přijedou. Samozřejmě se nám stalo, že někteří pořadatelé to odřekli, že mají strach, podotkl. „Nedivím se jim, je to globální problém, jsem ale rád za týmy, které to pořádat chtějí a můžeme si přes léto užít alespoň nějaké závody,“ dodal.