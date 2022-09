Profesionální hasiči v Příbrami dodatečně oslavili padesát let činnosti ve městě

Připomenout si nedávné i časově už vzdálenější události, do jejichž řešení se hasiči na Příbramsku zapojili, přišli současní i bývalí příslušníci napříč generacemi. „Zavzpomínali na časy minulé, ale zároveň i nahlédli do aktuálního života svých hasičských kolegů,“ připomněla Vojtíšková. Zdůraznila, že setkání se stalo nejen oslavou padesáti let dobré práce profesionálního sboru v Příbrami, ale i připomenutím půlstoletí trvající spolupráce hasičů s městem, Policií ČR, zdravotnickou záchrannou službou a s dalšími organizacemi.

Ředitel středočeských hasičů Miloslav Svatoš a ředitel příbramského územního odboru Tomáš Horvát předali několika příslušníkům medaile Za věrnost II. a III. stupně, udělené za vzorné plnění služebních povinností po dobu dvaceti nebo deseti let. Vybraní hasiči dále za příkladnou práci dostali medaile Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Medaile dále od hasičů dostali zástupci příbramské policie, Vězeňské služby ČR – a rovněž dvojice místních politiků.

Výstava techniky

Oslavy určené veřejnosti, kvůli koronaviru taktéž opožděné, uspořádali příbramští hasiči už loni. Tehdy ve čtvrtek 11. listopadu vystavovali před kulturním domem současnou i historickou hasičskou techniku. K vidění tak byly jak současná cisternová automobilová stříkačka Scania CAS 30 či výjezdový vůz k dopravním nehodám Volkswagen Transporter T6 4×4, tak někdejší cisterny na podvozcích Škoda 706 RTH (což podle pamětníků bylo vůbec první vozidlo příbramských profesionálů) a Tatra 148. Jak nesrovnatelná je tato technika, kterou od sebe dělí několik desetiletí, tak zásadně se liší i působení profesionálních hasičů dnes a na počátku. V roce 1970 začínala činnost „požárníků z povolání“ tak, že dva muži drželi služby po dvanáct hodin denně, od sedmi ráno do sedmé večer, ve starém bytě na dnešním náměstí T. G. Masaryka.

Příbramští profesionální hasiči slaví padesát let od svého založení

Až od léta 1972 měli hasiči základnu v někdejším areálu dolu Marie na Březových Horách – v té době se jednalo o celkem 11členný tým – i zde však chyběly prostory pro garážování techniky, jejíž množství se postupně zvyšovalo; pořizováno bylo i další vybavení a rozšiřoval se i počet sloužících mužů. Velká změna pak přišla na podzim 1990: tedy se profesionální hasiči – tenkrát stále ještě pod původním názvem Okresní veřejný požární útvar Příbram – přestěhovali z Březových Hor do nově vybudované stanice ve Školní ulici. Zde působí dosud.