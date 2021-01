Může tedy zhodnotit, že jednou velkou kuriozitou byl vlastně celý letošní rok. S tím, že hlavně v souvislosti s řáděním koronaviru jsme ve srovnání s minulými lety zaznamenali tolik mimořádností, že se ani nedají vypsat. „Bez ohledu na všechny zákazy, omezení, nařízení či povolení ale život běžel dál. A stejně jako v minulosti vyjížděli středočeští hasiči dnes a denně k zásahům, mezi kterými nechybělo několik s kuriózním nádechem,“ konstatoval.

V jediném z výjezdů, které v té souvislosti Holomčík připomíná, nefigurovalo žádné zvíře. Tedy – „pták“, který se dostal do nesnází, byl lidským výtvorem: horkovzdušný balon. Jeho zřícení bylo hasičům bylo hasičům ohlášeno v neděli 8. března u Vokoklas na Praze-západ. Žena, která hasiče přivolala, oznamovala, že balon letěl hodně nízko, košem zavadil o střechu rodinného domu – a pak spadl do pole kousek od kapličky se sochou Panny Marie. Nakonec se ukázalo, že se vlastně nic nestalo: pilot, kromě něhož nikdo další v koši nebyl, dosednutí na zorané pole přečkal bez újmy. A poškozeny nebyly ani jeho balon, ani dům, o který se otřel.

Slepý pes spadl do hrobu

O dva měsíce později, v sobotu 9. května, byli kolínští hasiči přivoláni na hřbitov v obci Kbel. Ke starému poškozenému hrobu, do kterého spadl slepý pes. Vyproštění zvířete z dvoumetrové hloubky a jeho předání majitelce netrvalo dlouho, i když nejprve bylo třeba odebrat zeminu z částečně zborcené stěny hrobu. Starostka obce pak slíbila, že se postará o zabezpečení, aly se podobný malér už nemohl opakovat.

Došlo i na snesení čápů z komína

Ještě během května následovalo období zasvěcené potížím volně žijících zvířat. Nejprve, 19. května, to byla srnka s trvalým pobytem při pomezí Prahy-západ a Příbramska, již hasiči vyjeli na pomoc k Vojenskému rehabilitačnímu ústavu Slapy. Zvířeti, které se chtělo protáhnout kovovým plotem a zůstalo v něm uvězněno tak, že se nemohlo pohnout tam ani zpátky, pomohli za použití hydraulického rozpínáku. Jakmile zaklíněná srnka ucítila volnost, utekla do lesa. Hasiči vzpomínají nejen na samotný zásah u plotu, ale i na to, jak náročné bylo se na místo dostat. „Neobvyklá událost trvala od ohlášení půl hodiny, z toho skoro pětadvacet minut zabrala poměrně náročná cesta,“ připomněl Holomčík.

Ještě během května hasiči také zachraňovali čápy z hnízda na komíně. To někoho může překvapit, nicméně na sklonku měsíce přivolal nymburské hasiče do bývalého areálu továrny na cikorku v obci Hořátev tým Záchranné stanice pro zraněné živočichy na Huslíku. Poté, co byl zemi pod 25 metrů vysokým komínem nalezen mrtvý samec, bylo zřejmé, že je nutné konat: osamělá samice by se nezvládla postarat o právě se líhnoucí čápata. Pomocí automobilového žebříku s košem tak hasiči dostali dolů dvě mláďata čápa bílého, jedno vejce i samici.

I pejsek dokáže poděkovat

Další pád psa do hlubiny zaměstnal hasiče v sobotu 6. června vpodvečer. Tehdy lezecké družstvo z mělnické stanice vyrazilo k turistické stezce ve skalnatém terénu poblíž obce Vidim na Kokořínsku. Pomoci tam potřebovali jak zvíře, tak jeden z jeho majitelů poté, co tříletá fenka křížence Mia propadla vrstvou listí nafoukaného na drobných větvičkách asi patnáct metrů hluboko do úzké skalní rozsedliny, kde zůstala uvězněna. Snaha o pomoc vedla jen k tomu, že záhy mělo skalní vězení obyvatele dva. Hasičům s lezeckou specializací, které se podařilo přivolat mobilem, je za pomoci lanové techniky vysvobodili během 20 minut; nikdo nepřišel k úrazu. Pak ale přišlo překvapení, když se ke slovnímu poděkování majitelů připojila i Mia. A ne, nebyla to jen to jen tak nějaká obyčejná psí pusinka. Důkladným olíznutím celého obličeje dala Mia najevo, že její vděk je opravdu velký…

Ke kočce se bylo třeba provrtat skrz zeď

Doslova nekonečný příběh zažívají středočeští hasiči s kočkami. Snad nemine týden, kdy by některou nebylo třeba sundávat ze stromu nebo střechy či vytahovat z kanálu, šachty nebo roury. Většinou to bývá rychle hotové – neplatí to ale vždycky. Ve Stochově na Kladensku jediná číča na střeše zaměstnala na konci června profesionální hasiče ze všech tří směn, které se kvůli zajištění nepřetržité služby střídají. Micka na střeše třípatrového bytového domu v Dukelské ulici zřejmě usoudila, že i když kvůli ní hasiči povolali 40metrový automobilový žebřík z Kladna, jen tak lehce se chytit nenechá. Jakmile se hasič v koši žebříku přiblížil, přeběhla na protilehlý konec dlouhé střechy. Následovalo nakolik pokusů spojených s přejížděním auta a jeho ustavením o několik desítek metrů dál. Trvalo to dvě hodiny – a bez úspěchu. „Druhý den se situace opakovala – podle stejného scénáře a se stejným výsledkem; kočka vždy prchla na druhý konec střechy. Nakonec se ji podařilo odchytit až třetí den, to už ovšem záchranný tým posílili lezci z kladenské stanice, kteří zvíře přelstili a nezraněné předali majiteli,“ připomněl Holomčík střešní hru na honěnou.

Ještě neobvyklejší záchrana kočky, k níž se hasiči dokonce museli provrtat skrz zeď, přišla v sobotu 5. září dopoledne. V Ctiborově ulice v centru Kladna se nejprve kočku, jež spadla do uzoučké mezery mezi dvěma domy, snažili vytáhnout strážníci – jejich odchytová tyč však byla příliš krátká. Neklaply ani pokusy o zachycení zvířete lanem, a tak nakonec zvítězil nápad provrtat se k němu přes zeď. Když se podařilo získat souhlas majitele prodejny v jednom z domů, došlo na odměření místa a první pokusný vrt: malý otvor pro zasunutí štěrbinové kamery. Její obraz ukázal, že se hasiči „trefili“; mohlo tak dojít na zvětšování otvoru. „Po tříhodinové akci mohli hasiči vystrašenou kočku opatrně vytáhnout. I přesto, že vypadala nezraněná, odjela s ní majitelka pro jistotu ihned na prohlídku k veterináři,“ uvedl Holomčík k zásahu, jehož neobvyklost asi hned tak něco netrumfne.