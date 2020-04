/FOTOGALERIE/ Kolektivně darovat krev na hematologickém oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami se před deseti lety rozhodli březohorští dobrovolní hasiči. „Chceme tím dát najevo, že dokážeme pomáhat nejen za proudnicí,“ tehdy okomentoval jejich čin Vít Novák. Vzácnou tělní tekutinu darovalo sedm členů sboru, z toho jeden byl prvodárcem.

Dobrovolní hasiči darovali svou krev | Foto: archiv SDH Příbram - Březové Hory

Krev může darovat kdokoli od 18 do 65 let. Člověk však nesmí mít žádné dlouhodobé zdravotní problémy, užívat léky kromě antikoncepce, mít za sebou prodělanou žloutenku, kapavku nebo syfilis či být po akutním chirurgickém zákroku. I třeba po tetování nebo piercingu je třeba počkat do doby, než se rány zacelí.