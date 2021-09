Nový pomocník příbramských hasičů - Norné stěny Reo 710S připomínají 10 metrů dlouhý a 40 centimetrů široký válec, který má ve spodní části zástěnu zatíženou řetězem (tato zátěžová část je při nasazení pod vodní hladinou). Desetimetrové stěny se spojují silonovým prutem. - Stěnu tvoří gumotextilní materiál s duší, která se plní vzduchem. K plnění obvykle slouží vzduch z tlakových láhví nebo elektrická vzduchová dmychadla. Tato metoda je však velmi náročná na čas a spotřebu tlakových láhví, což snižuje efektivitu vlastního nasazení norných stěn na vodní hladině. - Příbramská jednotka přišla s nápadem: využít výkonnější autonomní motorová vzduchová dmychadla na spalovací motor, která zkrátí čas plnění norných stěn až na polovinu. To zvyšuje jejich akceschopnost a rychlost použití při haváriích na vodní hladině – a tím snižuje případné škody na životním prostředí. Zdroj: Tomáš Horvát, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Také podle hasičů představují vcelku jednoduchý, ale velmi účinný prostředek k zastavení šíření případného úniku nebezpečných látek z vodního díla nebo z plavidel po hladině vodního toku. „Spolu se stávajícím vybavením jednotky v Příbrami byla zvýšena celková délka těchto prostředků na stanici o dalších 50 metrů – až na celkových 215 metrů,“ připomněl Horvát. Znamená to, že hasiči jsou nově schopni v případě potřeby přehradit tímto typem norných stěn všechny předpokládané havarijní profily pod oběma jmenovanými přehradami.

